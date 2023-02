Május végén lesz egy éve, hogy végső búcsút vettek a 41 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Berki Krisztiántól a Farkasréti temetőben, adta hírül a borsonline.hu. A szertartáson fehér galambokat reptettek fel a levegőbe, a sírt pedig sokáig Krisztián egy nagy, fekete-fehér portréfotója is díszítette.

Bár a képet azóta eltávolították, az egészen biztos, hogy a sírt rendszeresen látogatják, gondozzák. Igaz, a tervezett végleges síremlék még nem készült, el amiről Krisztián édesanyja, Júlia asszony korábban beszélt.

Vajon milyen lesz majd Berki sírköve?

Fotós: Bánkúti Sándor / Forrás: borsonline.hu

– Még nem hoztuk meg a döntést, de az biztos, hogy valami gyönyörű, nagy, grandiózus síremléket szeretnénk a fiamnak. Hiszen ilyen illik az ő személyiségéhez. Viszont az az igazság, hogy Mazsival még nem beszéltünk erről, még képtelen vagyok egyeztetni a fiam sírkövéről - sóhajtotta akkor a fiát gyászoló édesanya.

A temetőben készült legfrissebb fotók is azt bizonyítják, hogy Berki síremléke még nem készült el, ami olyan szempontból nem meglepő, hogy egy temetés után körülbelül egy évet kell várni, mire a föld olyan állapotban lesz, hogy a helyére kerülhessen egy Krisztián emlékéhez igazán méltó sírkő.

Egy kis maci is őrzi Berki emlékét

Fotós: Bánkúti Sándor / Forrás: borsonline.hu

Az egykori Fradi-vezér végső nyughelye így is nagyon szép állapotban van, minden jel arra utal, hogy sokan látogatják. A fehér és rózsaszín rózsák mellett rengeteg apróságot is találni, amik abszolút azt fejezik ki, hogy a kétgyermekes Krisztián emléke örökké él. Egyelőre tehát rejtély, hogy fog kinézni a fiatalon elhunyt izomceleb sírja, de az biztos, hogy jellegzetes és feltűnő lesz, mint amilyen ő maga is volt.