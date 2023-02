A hegymászó arra is választ adott, hogy mit is keres a hegyek csúcsain. Elmondása szerint, amikor a hegyekben van, akkor mindent a helyén érez: az életét, magát is beleértve.

– Egy idő után persze hazavágyom, amikor pedig itthon vagyok, egy idő után a hegyek közé indulnék. Idelent is, odafent is próbálok minőségi időt tölteni. Itthon a családom, odafent a természet ölelésében – mesélt kettős életérzéséről Szilárd. A mászó azt is elmondta, hogy azért tejesíti egyedül ezeket az expedíciókat, mert számára az a fontos, miképp jut fel a hegyre. Ezért mászik tisztán, ami azt jelenti, hogy oxigénpalack nélkül, magashegyi teherhordó alkalmazása nélkül, a saját tudására támaszkodva, a saját döntéseit meghozva, a saját tempójában mozogva.