Esztergályos Patrik a rajongók között

Esztergályos Patrik az elmúlt héten több vívó egyesülethez is ellátogatott, hiszen a jövő reménységei már készülnek a közelgő utánpótlás Európa-bajnokságra. A látogatás során természetesen megszülettek az elmaradhatatlan szurkolói képek is, melyet Insta oldalán is nagy örömmel tett közzé.

Pápai Joci már a közelgő koncertjére készül

Március 11-én az Akváriumba érkezik Pápai Joci. A közismert tatai zenész a Barokk című koncertjét mutatja be a nagyérdeműnek, így egy valódi ősbemutatónak lehetnek szem és fültanúi a rajongók. Az ünnepi koncertshow-t különleges látvány is színesíti majd, Joci pedig addig is − ahogy az Insta videón is látszik − ezerrel készül.

Mennyei finomágok készülnek Borbély Alexandra konyhájában

Ha a napokban ellátogatnánk Borbély Alexandra konyhájába, biztosan megnyalnánk mind a tíz ujjunkat, hiszen közösségi oldalán pompás fánkokat osztott meg, melyek frissen készültek. Ha megnézzük a fotókat, biztos hogy sokan kedvet kapunk mi is egy kis sütögetéshez, mindenesetre jó étvágyat kívánunk utólag is!

Teltházas előadáson tartott előadást Illés Adorján

Hogyan küzdötte le az embert próbáló kihívásokat hegyeken és völgyeken át? Milyen hozzáállásra van szükség ahhoz, hogy azzá az emberré váljunk, akik mindig is szerettünk volna lenni? Hogy tudunk változtatni a dolgainkon? Hogyan merjünk egyről a kettőre lépni, hogyan lapátoljuk ki magunkat a közönyből, aggódásokból és szorongásainkból, hogy bármikor amikor tükörbe nézünk, egy szép nagy mosolyt tudjunk magunknak küldeni. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adta meg a választ Illés Adorján a Napfényes Rendezvényteremben, ahol ismét telt házas előadást tartott a népszerű motivációs előadó.

Hajnali derengésben hódította meg a Pilist Suhajda Szilárd

Suhajda Szilárd ismét a hegyekben tarott edzést. Most egy hűvös hajnalon a Pilis sziklás úttalan útjait hódította meg. A futás egy pillanatát követőivel is megosztotta Instagram oldalán, mely talán sokakat arra ösztönöz, hogy érdemes korán kelni egy kocogásért, hiszen a látvány és a panoráma lenyűgöző.