Pápai Joci nem csak csak az énekben jó

A tatai énekes közösségi oldalán osztotta meg a minap azt a jelenetet, mikor éppen nyerésre áll anyósa ellen egy családi társasjáték estéjén. Hogy ki nevetett a végén, az végül nem derült ki, de jó látni, hogy a sok fellépés mellett a családra is mindig jut idő.

Amikor ifjabb Fekete Laci szemrebbenés nélkül emelte fel a 150 kilogrammos kőgolyót

Ifjabb Fekete László néhány nappal ezelőtt osztotta meg egy kedves emlékét Facebook oldalán, amikor a TV2 műsorában édesapja mellett állva mutatta be Liptai Klaudiának, hogy miként emel fel egy kőgolyót, melynek súlya nem kevesebb, mint másfél mázsa volt. Azóta számos rangos versenyen öregbítette már hazánk és megyénk hírnevét is. Az erőemelő bajnok egyébként február 12-én ünnepelte születésnapját, így ezúton is sok boldogságot, jó egészséget és további szép sikereket kívánunk!

Tatai zenekar A Dal elődöntőjében

A tatai Quack Zenekar is elnyerte A Dal című műsor zsűrijének tetszését, így egy megyei csapatnak is szurkolhatunk a népszerű zenei vetélkedő során, tudtuk meg Rigó Balázs, tatai alpolgármester közösségi oldaláról. Kíváncsian várjuk a slágert, és bízunk benne, hogy hamarosan nagy sikert aratnak.

Borbély Alexandra együtt volt egy fotókiállításon a babákkal

Nem lehet elég korán kezdeni... Borély Alexandra is így gondolja ez, hiszen Instagram posztjában ő is megemlíti, hogy talán egyetlen négy hónapos csöppség sem gondol arra, hogy anyával együtt nézzen meg egy fotókiállítást. A ha a tortán, hogy a lányos kiruccanáshoz az édesapa is csatlakozott, és egyáltalán nem bánták meg, hogy meglátogatták az izgalmas tárlatot.

Suhajda Szilárd ismét a csúcson

Igaz, most „csak” a Börzsönyt hódította meg a világhírű hegymászó, de Insta oldalán ismét láthatjuk, hogy egy igazi sportember minden nap karbantartja magát. A korábbi jégmászás után biztosan jól esett ez a kis élményfutás a börzsönyi csúcsok között.