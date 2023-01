Lezárult egy korszak

Berki Mazsi nem csak az óévtől, a Dancing with the Stars-tól is búcsúzott. Ahogy azonban a poszt is mutatja, egyáltalán nem szomorú, sőt, inkább hálás azért, hogy részese lehetett a shownak.

Csinos ruhában

A világbajnok fitness modell sportoló, Kocsis Alexandra idén sem feledkezett meg követőiről. Insta oldalán csábító, csinos ruhában kívánt boldog új évet rajongóinak.

Családban ünnepelve

Borbély Alexandra és Nagy Ervin 2021-ben mondta ki egymásnak a boldogító igent. 2022 októberében megszületett két kislányukː Franciska és Elza. 2023-ra már együt kívántak mindenkinek jó egészséget a színésznő hivatalos Instagram oldalán.

Szeretet legyen, béke és mosoly

Illés Adorján rénszarvas húzta szánból kívánt sikerekben, bőségben, békességben és persze mosolyokban gazdag pillanatokat az új évre. Tette ezt magyar, angol és spanyol nyelven is. A posztból kiderül: sem ő, sem pedig Rudolf nem fázott az idei szilveszteren.

Sportos évzáró

Fura Csé egy jó kis darts meccsel zárta az évet, melyen elmondása szerint nem csak hogy kitűnően érezte magát, végül meg is nyert.