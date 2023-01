Az elmúlt napokban a szokásosnál is többet foglalkoznak Zámbó Jimmy-vel, ami nem is csoda, hiszen a Királyként emlegetett énekes 22 évvel ezelőtt, 2001. január másodikán, tragikus körülmények között vesztette életét. A halála körülményei a mai napig foglalkoztatják az embereket, főleg a szörnyű esemény évfordulója körüli időszakban. Ezt csak tetézi, hogy nemrégiben megjelent egy sorozat Jimmy életéről, amit nem fogadott kitörő lelkesedéssel a család. Perre szeretnék vinni az ügyet.

Zámbó Krisztián az általunk is felidézett fegyver-sztoriban szólalt most meg.

– Mindenki az ellenkezőjét mondja, miután az édesapám meghalt. Mindenki annyi mindent mond. Pataky Attila meg a Lajcsi is annyira elkezdte mondani... Nem értem, hogy akkor, amikor apukám élt, miért nem akkor beszéltek a fegyverről... Azért kíváncsi lennék rá... Biztos volt benne valami igazság, de apám nem dobálózott azzal a fegyverrel. Akárhogy is ez lett a végzete... De miért most? Mindenki akkora csipával mondja a dolgokat – fakadt ki Krisztián, akinek mondatait a Ripost írta meg.

Pataky Attila decemberben mesélt Zámbó Jimmyről. Mint mondta, egyszer Lagzi Lajcsival hárman közösen léptek fel, Jimmynek pedig nem tetszett a fellépési sorrend, ezért fegyvert rántott rá. Krisztián szerint ugyanakkor, bármennyire is érdekli az embereket édesapja élete, és utolsó pillanatainak körülményei, nem kellene, hogy ezzel olyan emberek „haknizzanak”, akik Jimmy életében egy szót sem szóltak a most felemlegetett történetekről.

A Kemma.hu-n nemrégiben mutattunk meg egy videót, amelyen a Király látható, aki egy oroszlányi családot látogatott meg, hatalmas örömet okozva.