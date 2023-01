Ma 22 éve hunyt el Zámbó Jimmy, akit már életében Királynak hívták rajongói, az az óriási rajongás és szeretet pedig, ami körülvette, azóta sem csökkent. Az énekesről egy különleges, oroszlányi videót találtunk: ebben egy szerencsés családot látogatott meg, Rózsa György egyik műsorában. A Youtube-on elérhető információ szerint a nagy találkozás a Kőházi családdal 1997-ben történt.

Jimmy egy igazi szentélybe érkezett. A falakon koncertplakátok, fotók garmadája hirdette, hogy az ott élők igazi, nagybetűs rajongók. A családfő el is mondta, miért szeretik ennyire: csodálatos hangja és varázsos személyisége miatt. Párja annyira zavarban volt, hogy megkérdezte: „Jimmyke, te vagy, biztos?” Egyébként a pár a házasságkötése alkalmából dísztáviratot is kapott a sztártól, nagy álmuk volt pedig, hogy egyszer meg is látogassa őket a kedvencük.

Jimmy megtekintette a képeket, plakátokat is a falakon, miközben a család csak ámult-bámult. Pár éve Jimmy legidősebb fia, Krisztián is megosztotta ezt a videót, az alábbi megható üzenetet írva mellé: „drága édesapa olyan rég láttalak így!” Ahogy arról a tragikus hirtelenséggel elhunyt sztár halálának 20. évfordulóján írtunk, a hihetetlen népszerű sztár temetésére még Tatabányáról is különbuszokkal utaztak a rahongók, az aznapi emlékműsort pedig majd' 5 millióan nézték a tévében. A halála után a 13 lemeze vezette a MAHASZ-listát egyszerre.

Érdekesség, hogy Jimmy első, egyben utolsó videokazettája is Komárom-Esztergomban készült. Nagy Lajos, a komáromi ATW World Enterprise Produkciós Társaság tulajdonos igazgatója a 24 Órának mesélte el Jimmy halála után, hogy mivel ők szervezték az énekes turnéit, koncertjeit, mint egy családtag, szinte állandóan Jimmy mellett volt. Együtt terveztünk, sokszor napokon át el sem mozdultunk egymás mellől. Jimmy az átlagosnál lüktetőbb volt, roppant gyorsan reagált a külső körülményekre. Megértő és készséges, ugyanakkor a hirtelen hangulatváltásra is képes személyiségnek ismertem meg – részletezte az igazgató.

Nem csak ő dolgozott együtt azonban Jimmyvel, hanem Galambos Lajos is. Három királyok mottóval, Pataky Attilával, az Edda frontemberével országos Dáridó-turnét is szerveztek a kilencvenes évek végén. Pataky a minap felidézte azt a történetet is, amikor a sztár fegyvert fogott rá. Mint fogalmazott, látott már fegyvert előtte, de egy kicsit azért jéggé dermedt a szíve, amikor Jimmy ráfogta. Kérdezte is tőle, hogy mit gondol, mit csinál, és megmondta neki, hogy aki kardot ránt, az kard által vész el.