1.) Az ukrán Petőfi szobra meghatotta Vujity Tvrtkot

Az „ukrán” Petőfi, vagyis Tarasz Sevcsenko szobra Borodyanka városában. A korszakos író és költő fejbe és mellkasba lőtt emlékművét nyáron fényképeztem a Kijev környéki város lerombolt főterén. Sevcsenko szobra ma is így áll, s a pusztítás jelképeként pedig valamiért most járta be a világot a sérült emlékmű képe, írta a komáromi kötődésű Vujity Tvrtko.

2.)Kocsis Alexandra szereti, ha fáj...

Persze csak az edzés utáni izomlázról értekezett az oroszlányi fitnessz modell.

Őszintén szólva, nincs olyan porcikám ahol ne lenne izomlázam, ez a pár lépcsőfok a mai edzés után is kihívás DE! Szeretem ha fáj, minden napnak érzem a gyümölcsét a testemben.

“Saját magam legjobb verziója leszek!” – írta Insta-posztjában.

2.)Szuperfegyvert csináltak Feket Laciból

A Szerencsekerék keddi adásának sztárvendége Fekete László volt.