Ahogy arról már korábban beszámoltunk, alkoholproblémái miatt teljesen tönkrement az észak-komáromi születésű színész, Molnár Gusztáv élete. Bár elvonóra ment, első alkalommal nem sokáig bírta. Felségét, Fazekas Vivient is elvesztette, aki nem bírta már tovább a kialakult helyzetet.

Gusztáv a közelmúltban a tatabányai kórházba is bekerült. November 9-én szerda reggel épp Komárom felé tartott vonaton, amikor kiszédült a tatabányai vasútállomáson megálló vonatból, ezért szorult orvosi ellátásra. A színész ellen elfogatóparancsot is kiadtak. A Gödöllői Járásbíróság rágalmazás miatt kereste. Kiderült, volt párjának, Ildikónak az élettársával veszett össze csúnyán.

Most újra elvonón van Molnár Gusztáv, akinek már több sikertelen próbálkozása is volt, számolt be róla a Borsonline. Guszti húga, Csilla mondta el véleményét testvéréről és részleteket is elárult arról, hogy hol van most a színész.

– Most az a jó hír, hogy nincs hír, hiszen két hónapig senki nem beszélhet Gusztival. Az én telefonszámom van megadva az intézménynek, ők azonban csak akkor hívnak, ha valami baj van, de szerencsére még nem csörrent meg a telefonom – nyilatkozta Csilla a Blikknek, aki azt is elárulta, komoly szabályok kötik az ott gyógyulók kezét.

Csilla úgy érzi, most kicsit megkönnyebbült a család, mert Guszti végre jó kezekben van, ami minden bizonnyal az életét mentette meg a színésznek.

– Kétségbeejtő volt sajnos az állapota, 130 kilóról 85 kilóra fogyott, ami egy olyan magas ember esetében, amilyen ő is, csont és bőrnek tűnik. Nagyon lecsúszott, rá sem ismertünk már. És hiába szerettünk volna segíteni neki, nem tudtunk, ez volt a legkétségbeejtőbb, hisz imádom, szeretem a testvéremet, aki egy végtelenül jószívű, jó lelkű ember és nagyon fájt őt úgy látni, ahogyan a bevonulása előtti időszakban volt. Guszti egyébként tudta, érezte, hogy ez a mostani intézmény jobb lesz, mint az előzőek, mert sokkal szigorúbb, fegyelmezettebb módon kezelik az alkoholbetegeket. A testvéremnek két gyerekkori barátja adott ultimátumot, akik azt mondták neki, vagy meghal, vagy bevonul ide. Ők vitték be végül Gusztit Komlóra - mondta őszintén az aggódó testvér.

Többek között az is kiderült, hogy miből lehetett pénze a színésznek piára. Testvérének elmondta, hogy ezt egy alkoholista mindig megoldja. Sok helyről kért kölcsön, senki nem is tudta, hogy italra kell neki a pénz. Sokáig ugyanis csak a család tudta, mekkora a probléma, a barátok, ismerősök csak a régi Gusztit látták. Hiába próbált Viviennel meg mindent a segítség érdekében, semmi sem használt.

Csilla nagyon reméli, hogy amikor január közepén végre beszélhet testvérével, akkor arról fog beszámolni, hogy nagyon jó úton halad és szeret ebben az intézményben lenni, különösen, hogy karácsonykor sem látogathatják meg őt.