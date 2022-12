Január 2-án indul a TV2-n a Vigyázat, gyerekkel vagyok! új évada, amelyben újabb magyar sztárok mutatják be a gyerekeiket. A műsorvezető most is Ördög Nóra lesz, az első héten pedig az alábbi szülő-gyerek párosokra számíthatunk, minden hétköznap háromra. A tatai énekes, Pápai Joci kisfia, Zalán is látható majd a műsorban, írta az origo.hu.