Erős zenei anyaggal jelentkezett a Mandoki Soulmates. A zenekar új lemeze izgalmas koncepció mentén született, különleges ötleteket használ, de slágereket is ad a közönségnek. A hírt közösségi oldalán jelentette be, a dalt is bemutatva Pápai Joci.

A Mandoki Soulmates új lemeze, a Magyar Képek a zenekartól megszokott progresszív rockon és a fúziós jazzen túl klasszikus és népzenét, heavy metalt, pop és soul muzsikát is beemel. Az album eredetileg egy angol nyelvű változatból, a korábban megjelent Hungarian Picturesből született, főleg ezeket a dalokat fordították magyarra, és készítették el újból.

A Magyar Képeken Pápai Joci mellett közreműködött Takáts Tamás, Zséda, Horváth Charlie, Caramel, Ákos, Mező Misi és az októberben meghalt Szakcsi Lakatos Béla is. A Jocival közösen készült Ide tartozunk című dal egyszerre erős és könnyed, rádióbarát és szabályokat felrúgó. Pápai Joci pedig igazán megfogta benne a szöveg velejét, amitől az Ide tartozunk abszolút slágergyanús dal lett.