Földre szállt angyal

A Nagy Ő nyertese, Nyergesi Timi Instagram-oldalán osztott meg egy rövi videót, amelyen hófehér szettben pózol a pompásan feldíszített karácsonyfa előtt. A nyergesi bombázó minden férfi szívét elrabolja ezeket a képsorokat látva.

Fotó a múltból

Az Oroszlányhoz ezer szállal kötődő televíziós riporter egy retro ünnepi képpel kívánt mindenkinek békés karácsonyt. A fotón a kis Tvrtko egy szaloncukrokkal feldíszített fa előtt pózol.

Varázslatos kilátás

A volt esztergomi főiskolás, Suhajda Szilárd közösségi oldalán a lenyűgöző szépségű Matterhorn/Monte Cervino-ról posztolt felvételt. A hegyek szerelmese a svájci mászótúrájukon készült fotóval kívánt boldog karácsonyt mindenkinek.

Meghitt szeretet

Az észak-komáromi színésznő, Borbély Alexandra közösségi oldalán posztolt közös képet férjével, Nagy Ervinnel, ezzel kívánva szeretetteljes karácsonyt.

Fát díszítő bombázó

Az oroszlányi amazon, Kocsis Alexandra Instagram-oldalán posztolt fotót arról, ahogy dögös fekete ruhában díszíti az ünnepi fenyőt. A fitneszbajnok kilókban szegény ünnepeket kívánt mindenkinek.

Édes emlékek

Esztergályos Patrik Instagram-oldalán emlékezett meg arról, hogy tavaly az Exatlon miatt nem ünnepelhette családjával a szeret ünnepét. Mint írta, az idő most is hasonló, azonban az érzés más, mert most a családdal, barátokkal, kollégákkal és azokkal az emberekkel ünnepelhet, akik minden napját boldoggá teszik.

Legnagyobb ajándék

Berki Krisztián özvegye, Mazsi, kislányukkal Emma Katerinával osztott meg közös képet karácsonyfájuk előtt az Instagram-oldalon.