Berki Krisztián halála után hamar rátalált a szerelem Mazsira, azonban az új román sem tartott sokáig, hiszen új párjával sincs már kapcsolatban. Ez azért is lehet nehéz most számára, mert korábban mindig a párjai tartották el, ők garantálták számára a luxust. Bár mostanában is anyagi gondokra panaszkodott, úgy tudni, Berki halála óta milliók kerültek elő, és egykori apósa rendezte az adósságaikat, számolt be az Origo.

Berki Mazsi egy ismerőse árulta el, miként éli most életét az özvegy. A titokzatos ismerős elmondta, hogy valóban lehetséges, hogy Mazsinak most pézügyi gondjai vannak, hiszen senki sem segít most neki anyagilag. Eddig rendre olyan párjai voltak, akik ezt megtették.

– Az első férje például tejben-vajban fürösztötte. Az a férfi is egy gazdag vállalkozó volt, és luxusautó-kereskedőként semmit nem sajnált Mazsitól. Óriási szerelem volt az övék, ahol egy hatmillió forintos, a Bazilikában tartott esküvő tette fel az i-re a pontot. Renáta luxuslakásban élt, luxusautóval járt, luxusnászútra utaztak.. Már a közös babát tervezték, amikor Mazsi elhagyta a férfit Berki Krisztiánért. A utolsó partnere is dúsgazdag, szintén autókereskedő volt. Viszont ismét Mazsi volt az, aki szakított – árulta el az ismerős a Blikknek.

A bombázó özvegy már többször nyilvánult meg úgy korábban, hogy kénytelen volt bölcsődébe adnia lányát, hogy dolgozhasson, így teremtve meg az anyagiakat a számlák és az adósságok fizetésére. Ezzel kapcsolatban Berki Krisztián édesanyja is megszólalt, aki elmondta, hogy fiának nem volt semmiféle adóssága, csupán az a közös 20 millió forintos hitel, amit Mazsival együtt vettek fel az otthonukra.

– Krisztiánnak pluszban volt pénze, amit a volt férjemnek adott oda, és ő meg is őrizte neki. Mazsi is tudott erről a pénzről, kérte is, de, Feri nem adta oda neki, hanem ebből fizette ki az adósságukat. Így nem is értem, mit is kell annyit dolgoznia! Közös kölcsön volt, ezt Mazsinak kellett volna visszafizetnie. De nem baj, helyette ezt most megtette Krisztián édesapja, az utolsó fillérig rendezte a kintlevőségeket – derült ki.