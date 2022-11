Timi lovászként dolgozik, nem meglepő hát, hogy lovon, (de még milyenen, fehér lovon!) érkezett, amire a reality sármos főhőse meg is jegyezte viccesen: nem a lovagnak kellene így érkeznie? Mindenesetre az biztos, hogy egyből megmutatta így a nyergesújfalui hölgy, hogy határozott, erős személyiség.

A nyergesújfalui szépség egyébként örökmozgó, nyitott embernek tartja magát, és fodrász végzettsége is van. Szeret motorozni, korábban volt saját crossmotorja is. Attilára már korábban is felfigyelt, amikor megtudta, hogy ő lesz a Nagy Ő, azonnal jelentkezett.

Timi, ahogy az bemutatkozójából is kiderült, szeretné megmutatni, hogy sokkal több, mint egy szőke cicababa. Lételeme a mozgás, sokat edz, de nem áll tőle távol a kétkezi munka sem, ha kertet kell ásni, vagy füvet nyírni. Nagyon szereti a lovakat, 15 éves kora óta lovagol, szívesen kipróbálná magát lovas kaszkadőrként is. Kedveli az idősebb pasikat, de nem tűri, hogy ha elveszik a szabadságérzetét.

Érdekesség, hogy Árpa szívét egy Komárom-Esztergom megyei szépség egyszer már elrabolta: volt felesége, (akivel 2016-ban váltak el) a modellből sikeres üzletasszonnyá vált Tomán Szabina ugyanis tatabányai származású. Az idén tavasszal vissza is tért volt középiskolájába, a mindenki által csak Kerinek hívott TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola szülinapi rendezvényére.

Árpa Attila a Nagy Ő kapcsán egyébként úgy fogalmazott, hogy viszonylag hosszú, rögös és kalandos utat járt be a nők és a párkapcsolatok terén. Volt már házas, volt már boldog, volt, hogy menekülőre fogta, most az élet pedig úgy hozta, hogy szingli. Ez egyébként már húsz éve nem fordult vele elő.

− A „mindent vagy semmit” elv szerint élek, így csajozni is kétféle módon tudok: vagy a színfalak mögött diszkréten, vagy durr bele, ország-világ előtt. Most így teszek próbát. A mottóm, miszerint sosem lehet tudni, hogy a következő lehetőség honnan érkezik, megmagyarázza, miért vállaltam a szereplést – magyarázza 2022 bachelor-ja, aki a párkereső reality-t egy korszak végének is tekinti.

Timi lehetséges, hogy már eleve előnyből indul egyébként Árpánál, az ötvenes sármőr szerint ugyanis az ideális nő sokszínű, érzékeny, nyitott a művészetekre, önálló személyiség, aki szereti az állatokat, és ami a legfontosabb, hogy legyen sokrétű a humorérzéke és szeresse a filmeket, sorozatokat.