Az alkohol miatt párját is elvesztő színészre ráadásul elfogatóparancsot adott ki a rendőrség, amely honlapjukon is megjelent. Az üggyel kapcsolatban Gusztáv exfelesége, Fazekas Vivien a Borsnak annyit elmondott, hogy volt párja nem elérhető, mert úgy tudja, hogy jelenleg is az elvonón tartózkodik. Nem érti, hogy mi történhetett.

A színész kapcsolatát is szerette volna megmenteni azzal, hogy elvonóra megy, azonban első alkalommal rövidesen kijött onnan. Fazekas Vivien akkor bevallotta, hogy Guszti bentről is terrorizálta őt. Molnár Gusztáv mostanra előkerülhetett, a körözéséről szóló weboldal ugyanis már nem elérhető.