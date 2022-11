Izgalmas napokon vannak túl a Nagy Ő hölgyei, és köztük a nyergesújfalui szőke bombázó. Nyergesi Timi rózsát is kapott, így igazán bátran vághatott neki az igen erotikus kihívásnak, amiben csábító tánccal kellett elcsavarniuk Árpa Attila fejét. A rózsaceremónián egyébként a macsó színész-rendező úgy fogalmazott, hogy ha csak ránéz, nagyon sok izgalmas dolog jut eszébe Timiről, ezért is tartotta bent a TV2 reality-jében, míg néhányaknak már búcsúzniuk kellett.

Nos, minden bizonnyal sok izgalmas dolog jutott eszébe Árpának akkor is, amikor flitteres, szexi szettben jelent meg előtte Timi, hogy körbetáncolja. Ahogy a nyergesi lovászlány fogalmazott, rúdtáncol, nyújt és kondizik, így lételeme a mozgás. Bele is huppant Attila ölébe, és megmutatta, milyen hajlékony. A produkció olyan erősre sikerült, hogy bizony Árpa szája is tátva maradt, és széles vigyorral húzta magához a szőke szépséget. Végül őt is választotta, hogy randizni menjen vele.