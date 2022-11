Az alkohol miatt párját is elvesztő színész most ismét bajba került. Elfogatóparancs jelent meg a rendőrség honlapján a színész ellen. Molnár Gusztávot körözöttként keresik - számolt be a Borsonline. Úgy tűnik, hogy most már nem csak az alkohollal, de a rendőrökkel is meggyűlt a baja. A színészt rágalmazás miatt körözi a rendőrség.

Az üggyel kapcsolatban Gusztáv exfelesége, Fazekas Vivien a Borsnak annyit elmondott, hogy volt párja nem elérhető, mert úgy tudja, hogy jelenleg is az elvonón tartózkodik. Nem érti, hogy mi történhetett.

A színész kapcsolatát is szerette volna megmenteni azzal, hogy elvonóra megy, azonban első alkalommal rövidesen kijött onnan. Fazekas Vivien akkor bevallotta, hogy Guszti bentről is terrorizálta őt. Erre a mizériára a kapcsolat is ráment, kedvese beadta válópert. Másodjára önszántából vonult újra elvonóra ám sokak szerint még nincs túl a nehezén. MC Hawer, aki maga is megküzdött az alkohol démonával, például így fogalmazott:

„Nagy eséllyel méltatlanul, elhagyatva, hajléktalanként fog meghalni, ha nem változtat az életén, vagy feláll és csapot-papot hátrahagyva dolgozik és minden munkát elvállal, ami szembe jön vele.”