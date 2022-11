Ahogy arról beszámoltunk, Nyergesi Tímea is harcba száll Árpa Attila kegyeiért a november 14-én induló Nagy Ő-ben. A TV2 reality-je a nyergesújfalui szépségnek egyébként a sármos híresség miatt lett vonzó. Mint azt a Kemma.hu-nak elárulta, mindig is szimpatikus volt neki, nem riasztották el a hírek, amiket olvasott róla vagy épp macsóságáról. A párkapcsolatok terén Timinek is volt része nem egyszerű esetekben, és szereti is a kihívásokat, ráadásul a színész-rendező karizmája, kisugárzása is bejön neki, és férfiként is pont a típusa.