László Attila gőzerővel készül, ám azt nem árulhatta el, hogy ezúttal kinek a bőrébe bújik. A középdöntő után a TV Tények Plusz stábja is felkereste. Az összeállításból az is kiderült: barátnője, Kira egy igazi extrém meglepetést szervezett Attilának, ezzel is megünnepelve azt, hogy a 28 éves álma vált valóra a televíziós élő szerepléssel.