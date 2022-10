Bár hétről hétre vasárnaponként a Sztárban sztár leszek! zsűriszékében ül Pápai Joci, és a versenyzői felkészüléséről, támogatásáról szólnak a mindennapjai, az őszi és a téli hónapok elsősorban a család és az alkotás ideje számára. Ilyenkor lassabb tempót diktál magának, és élvezi ennek az időszaknak a szépségeit, mesélte a Borsnak a tatai énekes.

Az énekest 18 éve ismerte meg az ország. Azóta sokat változott, most visszatekintet egykori önmagára.

– Fiatal, kiforratlan és nyers voltam, nekem időre és tudatosságra volt szükségem a pozitív változáshoz, de nyilván a sok nehézség is befolyásolt. Kellett az akarás, hogy fejlődőképes legyek, és ne adjam fel, ne álljak meg a dalok írásában. A folyamatos gyakorlás és a színpadi jelenlét, a hit, a zene szeretete segített a céljaim, a vágyaim elérésében. A koncertjeimen is van egy szegmens, ami erre tér ki. Ha akadályokat gördít is elénk az élet, óriási dolog, ha azt csinálhatod, amit szeretsz. Talán szerencse is kell hozzá, de mivel én 35 éves koromban lettem sikeres, az én esetemben erről nem beszélhetünk. Nem mindenki tudja azonnal elérni az álmait, nekem 18 év kellett hozzá.