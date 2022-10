A kislányáért, magáért, azért mert valójában nem is volt más választása. Mazsi erről az időszakról így beszélt a Dancing With The Stars műsorának bemutatkozó videójában:

Fotós: Nagy Zoltan / Forrás: borsonline.hu

– Krisztián halála után mélyponton volt az életem. Kerestem valamit, amibe kapaszkodni tudok, ami leköt. Ahol nem kell gondolkodnom, ami eltereli a figyelmemet, és jött a Dancing… Berki Krisztián feleségeként nem volt kérdés, hogy az emberek ítélkezni fognak felettem. Ez a műsor számomra egy terápia, ahol a lelkemet a szívemet a tánccal fogom gyógyítani...

Akit igazán szeretünk, azt próbáljuk megóvni

A fiatal özvegy új életének egyik, ha nem a legfontosabb eseménye, hogy váratlanul szerelmes lett. A férfi, akinek sikerült elrabolnia a szívét Mazsi egyik barátnőjén keresztül lépett be az életébe, a kapcsolatuk a pletykák szerint mély szereteten és tiszteleten alapul, és minden elemében más történet, mint amilyen Berki Krisztián jelenléte volt.

Fotós: Nagy Zoltan / Forrás: borsonline.hu

Az egyik nagy különbség az, hogy Mazsi többé nem hajlandó a magánéletét a nyilvánosság előtt élni. A Bors kérdésére, melyet a Dancing With The Stars stúdiójában tettünk fel az első adásnap után, így beszélt erről:

Akit igazán szeretünk, azt próbáljuk megóvni. Volt egy rossz példa előttem, volt részem megélni ennek a teljesen másik oldalát. Ami nem mondom, hogy rossz volt, viszont egy nagyon jó tapasztalás

– mondta Mazsi, aki hozzátette, hogy eltökélt szándéka a privát élete és a közszereplése között egy magas falat húzni, amit senki sem léphet át. Az özvegy azt is hozzátette, hogy meglepő számára, hogy amikor a nyilvánosság előtt élte az életét, az nem érdekelte ennyire az embereket, most viszont, hogy nem hajlandó elmondani és megmutatni, hogy kit szeret, elképesztő hajtóvadászat folyik utána… Újságírók és civilek követik, hogy lefotózhassák a titokzatos férfit.