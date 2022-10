Hozzátette: ez egy ima, egy fohász Istenhez, hogy bocsássa meg bűneinket és mutasson kiutat ebből a háborúkkal és természeti katasztrófákkal sújtott világból, adjon lelki békét mindenkinek.

Ahogy a Bors írja, a dal Joci alkotói pályájának újabb jelentős darabja, az Origo, az Az én apám és az Özönvíz után a Barokk került be a színes életműbe. Az új dalban Joci jó barátja és tévés mestertársa, Majka is feltűnik a „látnok” szerepében, látomásait egy különleges rap-betétben mondja el. Az egyik legnagyobb sorozatgyártó világcég, a Netflix: Az utolsó királyság című történelmi sorozatának szereplője is látható a klipben. Érdekes egybeesés, hogy a rajongók már akkor Netlfix-hangulatot láttak a klipbe, amikor annak csak beharangozó képe jelent meg.

A klipben számos tatai helyszín is látható: a Fényes Tanösvény, a piarista rendház és az angolkerti műromok is felbukkannak benne.