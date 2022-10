Mint arról beszámoltunk, éppen egy hete jelentkezett Majkával közös, új klipjével Pápai Joci. A premiert is Instagram oldalán harangozta be a tatai sztár. Most pedig azzal büszkélkedett el, hogy a dal már 500 ezres megtekintésnél jár a YouTube-on. Ám azóta sokkal nagyobb ez a szám.

A Barokk című dalt közel 100 fős stábbal forgatták, az eredmény pedig egy pillanat alatt elvarázsolja a nézőt. Pápai Joci nem először készített közös dalt Majkával.

Az október 13-án debütált új klipet tatai helyszíneken forgatták. A Barokk arról a bűnről szól ebben a rohanó világban, hogy teljesen kihasználjuk és megöljük a minket körülvevő természetet, a világot és hogyan ontjuk ki egymás életét a háborúkban − árulta el a tatai énekes a Facebook-oldalán. De vajon hol jár most a megtekintések száma?