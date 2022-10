A Tik Tok-celeb ezzel az árral egy szintre helyezi magát a 40 perces fellépéséért szintén 420 ezret kérő Kökény Attilával, de Fodor Zsóka és Várkonyi András (Magdi anyus és Vili bácsi) közös haknija is pont ennyibe kerül. Irén lenyomja a komplett Happy Gang formációt, akik 296 ezer forintért leköthetőek, de a Groovehouse-t is, akik 403 ezerért mennek falunapra. Hasonló árfekvésen elérhető a Kozmix, illetve Kozsó és csapata is. Hogy mire számíthat az a megrendelő, aki az árak tudatában mégis Varga Irént választja, az az alábbi videóból kiderül.

Varga Irén aztán később megmagyarázta, mi pedig megírtuk, hogy miért is kér ennyit egy hakniért. A piliscsévi celeb Tik Tok-videóban szólalt meg a számokkal kapcsolatban. A videó leírásában pedig úgy fogalmazott, hogy nem annyi az annyi, ebből adózni kell még, ő 100 ezerből 20-at keres.