Folytatódik Galambos Lajos tárgyalása, váratlan fordulatot vett az ügy

Pénteken folytatódik másodfokon Galambos Lajos áramlopási ügyének tárgyalása. A zenész nem jelent meg a bíróságon. Péntek reggel folytatódott Galambos Lajos pere, a trombitaművészt nyolc társával együtt víz-, gáz- és áramlopással, valamint vesztegetéssel vádolják, az ügy 2015 óta húzódik. A per a védőbeszédek meghallgatásával folytatódott, a zenész nem jelent meg, őt ügyvédje képviselte, írta meg a Bors.

A Ripost beszámolója szerint kiderült, hogy a vád alapjául szolgáló titkos lehallgatási anyagot jogtalanul használták fel, méghozzá azért, mert egészen más miatt rendelték el, ám nem ez volt az egyetlen meglepetés. Az is bebizonyosodott, hogy folyamatos határidős csúszások vannak, amik miatt több ügyészi beadvány is érvényét vesztette.

Ha nincs lehallgatási ügy, akkor tulajdonképpen nincs vesztegetési ügy sem

– hangzott el a tárgyalóteremben.

Forrás: Borsonline.hu

A tárgyalás során Lajcsi védője rátért a céghálók kérdésére is. Felszólalásában elmondta, hogy Galambos Lajosnak sok vállalkozása van, ez ténykérdés. Véleménye szerint a cégháló azért került bele a bírósági ügybe, hogy a bíróság alátámassza azt, hogy minden bejegyzett céghelyszínen Galambos Lajos lakott.

Az ítéletet elolvasva egyetlen cégadatról sem lehetett megállapítani, hogy nem felel meg a valóságnak. Ráadásul a cégek nem Lajos tulajdonai, a trombitás nem is volt igazgatójuk sem. A cégtulajdonosok pedig elmondtak a tárgyalások során, hogy Galambos soha nem kért tőlük illegális lekötést. A tárgyalás folytatódik, ítélet október 19-én várható.

„Nincsen bizalmam senki felé” – Súlyos döntésre szánta el magát Berki Mazsi

Berki Krisztián halála óta folyamatos lelki megpróbáltatásokon megy keresztül Mazsi: úgy gondolja, a Dancing with the stars műsora segít neki, hogy újra megtalálja a boldogságot. Most őszintén vallott a tánccal való kapcsolatáról, és arról, hogy miért zárkózott be az elmúlt időszakban, adta hírül a borsonline.hu

Miután Kulcsár Edina terhessége miatt feladata a táncos show-műsort, Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi vette át a helyét a Dancing with the Starsban. Mazsit rengetegen bántották, amikor elvállalta a műsort, hiszen sokan vélték úgy, hogy nem heverte ki a gyászt férje után. Ez igaz is, azonban a szépséges Mazsinak a tánc segít a lelki felgyógyulásban is. A Tények stábjának most őszintén vallott arról, mit érez a dologgal kapcsolatban.

Forrás: TV2

Nagyon nehéz, mert szerettem volna a kislányommal otthon lenni főállású anyaként, de ez sajnos nem így történt. Hiszek a sorsban, a DWTS-t valamiért kaptam az élettől. Tudom, én egy fiús csaj vagyok, határozott mozdulatokkal, nekem nehéz gyengédnek és nőiesnek lennem

– mesélte egy korábbi egy interjúban.

Mazsi elmondta, hogy nagyon kiszolgáltatottnak érzi az életét manapság, és sok támadást kap a magánélete miatt, így a mosolygós, nyitott személyiségéből sajnost úgy érzi, le kellett adnia.

Zárkózott lettem, és nincs bizalmam senki felé

– tette hozzá szomorúan Mazsi, de elmondta, hogy bizakodva néz a jövő felé, bár nincs olyan nap, mikor ne jutna eszébe férje, akit korán elveszített.

Váratlan fordulat: Visszatér a Szárban Sztár Leszek! műsorába Pápai Joci nehéz sorsú mentoráltja

Ijedtség és rémület árasztotta el a minap a Sztárban sztár leszek! stúdióját. Kálóczi Rékát próba közben érte súlyos baleset, ami miatt nem állhat ma este színpadra. Kiderült, ki veszi át a helyét, adta hírül a Bors.

Ahogyan azt a Bors is megírta, Kálóczi Réka balesete következtében korházba került, így sokáig Pápai Joci, a lány mestere sem tudta, hogyan folytatódik a verseny az énekes nélkül.

Réka is nagyon keményen dolgozott, akár a többiek. El sem tudom képzelni, mit érezhet most, hogy el kell engednie a ma estét...

Forrás: TV2

– nyilatkozta a Tényeknek Joci, akinek döntenie kellett, hogy melyik, már kiesett játékost hívja vissza, hogy a ma esti élő show-ban a többi mentorhoz hasonlóan neki is három versenyzője legyen. Réka helyett egy korábbi kedvencét választotta. A bejelentést Joci személyesen tudtatta: egy korábbi reménység állhat színpadra ma este: a 17 éves Kökény Dánielre esett a választása.

Dani megható módon mesélte el nagymamájának, milyen történések sorozata vezetett ide, ugyanakkor nagyon örül annak, hogy folytathatja majdnem szerte foszlott álmát a Sztárban sztár leszek! színpadán.

VujitiyTvrtko a pusztító hurrikánról mesélt egy videóban

A méltán híres oknyomozó riportert barátja, Németh Péter interjúvolta meg. Tvrtko a beszélgetés során felidézte a nemrégiben Floridára lecsapó négyes erősségű vihart, melyet az eddigiek közül az kontinenst ért hurrikánok közül a legerősebbek egyikeként tartanak nyilván. Két és félmillió ember maradt áram nélkül, és házakat árasztott el a víz.

Összeállt a Sztárban sztár leszek! 12 döntőse – László Attila, a komáromi énekes is versenybe száll a győzelemért

Egyik vágya már teljesült, bekerült az élő show-ba. Azonban azt sem titkolja, hogy szeretné megnyerni a versenyt. Külön öröm számára, hogy Majkához került, ugyanis eredetileg is az ő csapatát szerette volna erősíteni, írta meg a borsonline.hu. Úgy érzi, most jött el az ő ideje, hogy szerencsét próbáljon, mint énekes. Attiláért már vasárnap este szoríthatunk az élő show-ban.

Forrás: borsonline.hu

Összesen 6 millió forintot gyűjtöttek a szuperkoncertezők a hátrányos helyzetű gyermekekne, a Follow the Flow is színpadra lépett

A tavalyinál jóval nagyobb összeg folyt be a múlt hétvégi Szuperkoncerten értékesített szerencsejátékokból. A mintegy 6 millió forintot a Szerencsejáték Zrt. az Ökumenikus Segélyszervezetnek ajánlotta fel, adta hírül a Bors. A 65 éves Ötöslottó születésnapját is ünneplő eseményen a hazai zenei élet legfelkapottabb előadói léptek színpadra a Puskás Aréna Szoborparkban, ahol a ValMar és Rúzsa Magdi mellett a Follow The Flow is koncertet adott. A rendezvényre összesen 50 ezren látogattak ki személyesen. A tatabányai kötődésű zenekar Facebook oldalán is posztolt egy pazar fotót.