1. Mélyenszántó dal Pápai Jocitól

Insta-posztban osztotta meg legújabb dalát és a hozzá tartozó videoklipet Pápai Joci.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ennyien átérzitek és hat Rátok a dalban található erő és üzenet! Azt érzem abból a rengeteg kommentből, hogy éhezitek az effajta mélységet és lelki békét.”– írta posztjában.

2. Nem mindegy az étrend a fitnessmodell szerint

Kocsis Alexandra Insta-posztban hívta fel a figyelmet az egészséges étkezésre - az egészég megőrzése érdekében.

„A tested odafigyel arra, hogyan bánsz magaddal! Figyelj oda az egészségedre, figyelj magadra és a jelekre amiket ad neked. ”

4. Esztergályos Patrik a konyhában trollkodott

A tatai exatlonos nemrég Insta- posztban számolt be arról, hogy egy izgalmas receptet készített el. Most követőivel a receptet is megosztotta. Az étel meglehetősen különleges ízvilágot képvisel: chilizett epres tiramisu készült a konyhában.

A különleges édesség készítéséről videót is megosztott a celeb.