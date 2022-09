Tánc a középpontban

Esztergályos Patrik szerelme, Pap Dorci is táncparkettre áll a hamarosan induló Dancing with the Stars új évadában. Az Exatlon fiatal kihívója a felkészülés során egy sérülés miatt elvesztette táncpartnerét, de új párjával már gőzerővel készül az első táncra. Dorci nagyon elszánt, szeretné megnyerni a műsort, amiért mindent meg is tesz. Ennek az álomnak az elérésében pedig Patrik mindenben támogatja szerelmét.