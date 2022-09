Hamarosan elstartol a Dancing with the Stars harmadik évada, a sztárok pedig már alig várják, hogy bizonyíthassanak profi táncpartnereik oldalán. Pap Dorci sem kivétel ez alól, az Exatlon Hungary csinos sztárja már számolja vissza a napokat az élő show-ig, hiszen arra készül, hogy elvarázsolja a nézőket és a zsűrit is.

Dorci egyértelműen kijelentette lapunknak, hogy győzni jött a műsorba. Imád táncolni, ezért az sem zavarja, hogy naponta 4-5 órát a próbateremben tölt újdonsült táncpartnerével, Baranya Dáviddal.

Most minden a tánc körül forog. Teljes mértékben erre fordítom minden időmet, energiámat és figyelmemet. Amennyit csak tudunk, annyit próbálunk, naponta ez 4-5 órát jelent. Nem titok, hogy szeretném megnyerni a műsort, de leginkább azért szeretnék elmenni a végéig, hogy minél tovább élvezhessem ezt az egészet. Annyira szeretek táncolni, már a felkészülést is nagyon élvezem, és nem akarom, hogy ennek vége legyen

- mondta el a ripostnak Dorci.

Megviselte táncpartnere elvesztése

A fiatal híresség már rögtön a felkészülés alkalmával nehéz helyzetbe került, ugyanis táncpartnere, Sebesi Hunor olyannyira megsérült, hogy nem folytathatta a Dancing with the Stars-t. Mint kiderült, Hunor 11 métert zuhant egy tetőről, eltört a csuklója, amit kétszer meg is kellett műteni. Dorci azonban nem tétlenkedhetett, új partnerével, Baranya Dáviddal igyekeztek felzárkózni.

− Nagyon rosszul érintett Hunor sérülése. Egyik vasárnap felhívott, hogy épp egy mentőben ül. Már akkor tudtuk min

dketten, hogy nekünk ez ennyi volt. Ez eléggé megviselt és padlóra küldött. Nehéz volt elölről kezdeni mindent. Gondolok itt az ismerkedésre, illetve az is időbe telt, míg összeszoktunk Dáviddal. De igyekszünk kihozni a maximumot magunkból, és megyünk tovább előre!

- fogalmazott Dorci.

Szerelme mindenben támogatja

Úgy tűnik, az Exatlon egykori Bajnoka mindent megtesz, hogy támogassa szerelmét, hiszen ahogy ő fogalmazott: akkor boldog, ha kedvese is az.