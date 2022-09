A műsor válogatójának egyik emlékezetes pillanata, amikor Pápai Joci Spisák Judit produkciója hallatán a múlton kezd merengeni. Kiderült ugyanis, hogy Joci az I will always love you című számra vesztette el szüzességét.

Ez volt az egyik szám, amire elvesztettem a szüzességemet

– jelentette ki Joci naivan, mire Majka és Babett egymás szavába vágva kérdeztek vissza:

– Miért, többször veszítetted el? – faggatták Jocit, akitől azonnal érkezett a szellemes válasz:

– Nem, de a másodiknál már fel voltam öltözve – mondta, amire a közönség is felnevetett.

A pikáns vallomást kiváltó szám és az énekes sorsa pedig vasárnap kiderül majd a Sztárban sztár leszek! következő adásában.