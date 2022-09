Palik László rájött, hogy tud segíteni az Ukrajnából menekülőknek

Az orosz-ukrán háború miatt még mindig emberek tömegei kénytelenek elhagyni hazájukat, szeretteiket. Sokan minden terv nélkül vágnak neki a nagyvilágnak egy biztonságosabb élet reményében. Egy új magyar kezdeményezésnek köszönhetően elindult egy rádió, ahol ukránok gyűjtenek össze fontos információkat menekült honfitársaik számára, hogy megkönnyítsék a tájékozódást az idegen országokban és az esetleges letelepedést, de a gyerekek oktatását illetően is kaphatnak tanácsokat. Maga a rádió nem foglalkozik a háború történéseivel, hanem kizárólag a menekülteket segítő információkat sugároz, és természetesen zenét

A HelpU Radio ötlete Palik László fejéből pattant ki, aki a csapatával meg is valósította. A rádiót egy okostelefonra letölthető applikáción keresztül lehet elérni, írja a borsonline.hu

Hallgattam a rádiót, és elhangzott, hogy már több, mint 5 millió ember elhagyta Ukrajnát, mára ez a szám 7 és félmillió lett és egyes becslések azt vetítik előre, év végéig 10 millió lesz, akiknek túlnyomó többsége nő és gyermek. Nagyságrendileg egy Magyarországnyi nő és gyermek kel útra a világban. Valószínűleg pénz, információ és helyismeret nélkül, hogy az életüket mentsék

- kezdte Palik László, a Palikék Világa by Manna műsorvezetője.

Úgy gondoltam, hogy mi úgy tudnánk a legjobban segíteni a bajban, ha azt csinálnánk, amihez valójában valamennyit konyítunk: információt szolgáltatnánk, amivel megkönnyíthetjük az életüket. Az okostelefonok világában könnyedén letölthetünk egy applikációt és bármerre vet valakit a sorsa, akkor elő tudja venni ezt az eszközt és információhoz juthat

– részletezte Palik.

Kocsis Alexandra bemutatta új őszi edzőruha kollekcióit

Bár beköszöntött az ősz és érezhetően hűvösebb lett az idő, sportolni most is van lehetőség. Így gondolja ez Kocsis Alexandra is, aki mutatós edzőruháiban készített posztokat magáról.

Ez a nyár olyan gyorsan elment, mintha nem is lett volna. Ugye ti is így gondoljátok? Szeretem az őszt és az őszi színeket, de ha edzős ruha, akkor színes

Le is adtam a meg is mutatom nektek, hogy miket rendeltem

-írta Insta oldalán Alexandra

Ismét kitálalt Berki Krisztián édesanyja: fia válni akart a halála előtt

Megdöbbentő dolgokról mesélt Júlia asszony fia és Mazsi házasságáról. Az asszony megfogadta nem fogja hagyni, hogy bárki bántsa gyermekét a halála után. Négy hónappal ezelőtt mindenkit sokkolt a hír, Berki Krisztián meghalt. A kétgyermekes édesapa váratlan halálára a mai napig nincsen válasz. Ám az azóta eltelt időszakban Krisztián édesanyja és Berki Mazsi között elharapództak az indulatok.

Legutóbb például az a hír kapott szárnyra, miszerint Mazsi börtönnel fenyegette meg a síró Berki Krisztiánt. Majd nem sokkal később már arról szóltak a hírek, hogy Krisztián hasba rúgta Mazsit.

Mayer Júlia azonban a Blikknek azt mondta most a legutóbbi hírekre reagálva, hogy a menye nem mond igazat. Persze mit is tenne egy anya, ha nem a gyerekét védené, akár igaza van, akár nincs.

Ez nem igaz, a fiam soha nem ütötte meg Mazsit. Ez a nő összevissza hazudozik, amiből már nagyon elegem van. Hagyják békében nyugodni a gyerekemet! Nem fogom engedni, hogy bemocskolják a nevét!

- fakadt ki a lapnak Berki Krisztián édesanyja Mazsira, annak ellenére, hogy nem az özvegy, hanem egykori szomszédaik tálaltak ki Berki agresszív viselkedéséről.

Az asszony elmondása szerint valóban megromlott Krisztián és Mazsi házassága az utóbbi időben. Ám ezt fia egyáltalán nem akarta a nyilvánosság elé tárni, mert szégyellte.

Az elején tényleg nagyon szerették egymást, de amikor Mazsi terhes lett, minden megváltozott. Folyton csak pénzt követelt a fiamtól, veszekedett vele, majd ott is hagyta őt. Biztos vagyok benne, a menyem a végén már nem is szerette Krisztiánt, csak azt, amihez általa jutott. A fiam is csak szenvedett mellette, el akart válni, de a kislányuk miatt próbált küzdeni, mert nem akarta, hogy Emma is csonka családban nőjön fel, ahogy ő és Natika is

– mondta Júlia asszony.

A gyászoló édesanya egyébként már egy hónapja nem találkozott Mazsival és a kisebbik unokájával, de már akkor ledöbbentette menye viselkedése vele szemben. Júlia asszony megfogadta, hogy meg fogja védeni fiát a halála után is, még ha ez azzal is jár, hogy egy jó darabig nem láthatja Emmácskát.

Egyébként nyilatkozatához azt is hozzátette: Hódi Pamelával nagyon jó a kapcsolata, akkor láthatja és beszélhet Natival, amikor csak szeretne. Bár azért a Mokkának adott korábbi interjújában Pamelának is odaszúrt, és akkor pont nem azt éreztette, hogy olyan jó a viszonyuk, adta hírül a ripost.hu

Kitört a balhé: Pápai Joci beszólt Majkának, nyíltan megmondta a véleményét róla

Kimaradt jelenet került elő a Sztárban sztár leszek! idei szériájának előválogatójáról. Balhé balhét követett a második válogató során a Sztárban Sztár leszek!-ben. A két mester, Pápai Joci és Majka esett egymásnak, Joci pedig nem félt kimondani, amit valójában gondol.

Én is megtanultam táncokat...

- magyarázta Majka, amire Pápai Joci azonnal felkapta a fejét:

Komolyan mondom, hagyjál békén! Lépni nem tud egy értelmeset. Te elhiszed, hogy ő tud táncolni?

- kérdezte a többiektől, majd ismét Majkához szólt.

Az előző évadban is csak elmondtad, most is elmondod, meg azelőtt is elmondtad, meg húsz éve is elmondtad, de nyomorék vagy

-idézte fel a paprikás hangulatú szóváltást a ripost.hu.

Forrás: riopost.hu

Tatabányai képek a Follow The Flow új kisflimjében

Napjaink egyik legismertebb hazai zenekara, a Follow The Flow 2018-ban nyerte el végleges formáját, amikor Szakács Gergő is csatlakozott Fura Csé és BLR párosához. A trió hamar a közönség szívébe lopta magát friss hangzásának és a jelenkorra reflektáló üzeneteinek köszönhetően, nincs olyan ember az országban, aki ne fújná kívülről a "Nem tudja senki" című slágert. Kísérjétek el a srácokat gyerekkoruk és jelenük fontos helyszíneire, a panellakástól kezdve a stúdión át, egészen a színpadig és nézzétek meg ti is a YouTube csatornájukra feltöltött kisfilmet.