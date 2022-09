Heti celebfigyelőnkbe a tatai vívóból lett exatlonista, Esztergályos Patrik, a felesége és OSE Lions-játékos fia révén oroszlányi kötődésű Vujity Tvrtko, a tatabányai származású, futtában faggatózó Palik László, Észak-Komárom büszkesége, a Jászai Mari-díjas Borbély Alexandra, valamint a dögös oroszlányi exatlonos, Kocsis Alexandra került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

A hátsó ülésről hálálkodott

Egy kocsi hátsó üléséről, saját bevallása szerint egy hosszúra nyúlt hétvége után jelentkezett be Insta-oldalán a tatai vívó, Esztergályos Patrik. Az Exatlon versenyzője születésnapot ünnepelt, méghozzá a sajátját. A fáradt tekintetből arra következtetünk, hogy jól sikerült a buli.

Egy tóval a szívében hagyta el a hazát

Második hazája felé vette az irányt Vujity Tvrtko, ám búcsúzóul még elárulta, hogy a legutolsó Magyarországon elkattintott fényképén nem más szerepel, mint a csodás Majki-tó, amelyet a Pokoli történetek szerzője a szívemben vitt magával Hawaii-ra. A riporter megragadta az alkalmat, és új projektjét, az Életem filmjejént emlegetett alkotást is megemlítette követőinek.

Kiszel Tünde lányával futott

A Tatabányáról származó Palik László Futtában című sorozatában ezúttal Hunyadi Donatellával kocogott és beszélgetett. A csevegés fényt derítette arra is, hogy Donatellának bizony dupla annyit kell bizonyítania, mint másoknak, hogy Kiszel Tünde lányaként ne mondhassák rá, hogy szülei okán tart ott, ahol. A fiatal hölgy azt is elárulta az örökmozgó sportriporternek, hogy az életében az utóbbi időben a zene vált elsődlegessé. Jelenleg a Zeneakadémia harmadéves hallgatója operaénekes szakon, és jövőjét is a színpadon képzeli el.

A konyhában is jól mozog

Az Exatlon oroszlányi versenyzője, Kocsis Alexandra mostanában többször posztolt Insta-oldalára a konyhapult mellől. A dögös szépség edzős fotói mellett sorra bukkannak fel a főzős, ételkészítős videók. Szandi ezúttal egy mandulavajjal rukkolt elő, és jól állt neki.

Rímekkel búcsúzott a nyártól

Szabó Lőrinc: Nyár című versével köszönt el a nyártól és üdvözölte az őszt heti posztjában Borbély Alexandra. Az észak-komáromi kötődésű színésznő mostanában még többet figyel befelé, hiszen áldott állapotban van: a napokban lépett a harmadik trimeszterbe.