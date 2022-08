Zátonyra futott 1 órája

Szakított szerelmével Galambos Lajos, volt feleségével közös videó lehet az ok

A mocsai zenész válása után is jó viszonyban maradt az ex-feleségével, nemrégiben pedig együtt is nyaraltak Horvátországban. Ez is hozzájárulhatott a szakításhoz.

Kemma.hu Kemma.hu

Galambos Lajos és lánya, Bogi Forrás: TV2

Több mint egy év után véget ért a mocsai trombitás, Galambos Lajos kapcsolata párjával, Julikával. A szakításhoz több ok vezetett, de az egyik közülük az lehetett, hogy a zenész válása után is jó viszonyt ápolt volt feleségével, Boglárkával. Új kedvese pedig ezt nem nézte jó szemmel – írta meg a ripost.hu. Lagzi Lajcsi lánya, Bogi néhány héttel ezelőtt egy videót tett közzé, amelyen az öttagú család: Lajcsi, a volt feleség és a 3 közös gyermek együtt vacsorázik egy közös horvátországi nyaraláson. A Boglárka-napi ünneplést megörökítő felvétel nagy port kavart a zenész párkapcsolatában, ugyanis azonnal elindította a találgatásokat arról, hogy az idén januárban hivatalosan is elvált zenész és volt felesége talán újra kibékültek.

Lajcsi szerint volt feleségével, bár véget ért a házasságuk, jó kapcsolatban maradtak, hiszen van, ami életük végéig összeköti őket. A három csodálatos gyermekünk a sírig összeköt minket, ezért törekszünk arra, hogy jó legyen a viszonyunk. A szüleimtől és a nagymamámtól azt tanultam, hogy mindig a család az első, és azt gondolom, ezt egy válás sem befolyásolhatja. – fogalmazott a zenész, hozzátéve, lánya azért osztotta meg a videót, mert örült, hogy annyi év után ismét együtt van a családja. Lajcsi új párja azonban nem vette jó néven a közös vacsorát. A show-bizniszben dolgozik, ezért azt meg pláne nem értette meg, hogy emiatt miért magyarázkodom a sajtóban, és hangoztatom, hogy Bogival továbbra is egy család vagyunk. – árulta el Galambos Lajos, akinek ebből kifolyólag több vitája is volt Julikával, amit tovább fokozott, hogy bizonyos barátai nem a legjobb szándékkal viseltettek a kapcsolat iránt. Ez még nagyobb feszültséget szült közöttünk. Én nyugodt, kiszámítható kapcsolatra vágyom, és mivel mások voltak az elképzeléseink, a napokban közösen úgy döntöttünk, jobb, ha elválnak az útjaink. – tette hozzá a mulatós sztár, aki egy pillanatig sem tagadja, hogy nagyon megviselte a szakítás.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik