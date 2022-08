Gyászterápiaként tánc

Ahogy arról már beszámoltunk, Kulcsár Edina terhessége miatt Berki Mazsi ugrott be új táncosként a Dancing With The Stars harmadik évadában. Edina döntése után a TV2 természetesen azonnal keresni is kezdte azt a hírességet, aki a kismama helyébe léphet. Végül megkeresték Berki Mazsit, aki igent mondott a kihívásra. Berki Krisztián özvegye így mostantól a táncban kereshet örömet, vigaszt és kihívást is, hiszen a hetek óta táncpróbákra járó riválisoktól alaposan le van maradva a felkészülésben.