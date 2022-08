Mint arról nemrég beszámoltunk, Kulcsár Edina egykori szépségkirálynő, modell nemrégiben jelentette be a nagy hírt: áldott állapotban van. Edina harmadik gyermekét hordja a szíve alatt, a gólyahírt pedig maga Edina jelentette be a TV2 online felületein.

Az ex-szépségkirálynő azt is elmondta, döntést kellett hoznia szerepléséről a Dancing With The Stars harmadik évadában. Mint mondta, felelős kismamaként visszalép a szeptemberben startoló műsorból és átadja a helyét valakinek, aki majd Bonyhádi Ferenc profi táncos párjaként tűnhet fel a képernyőn – írta meg a borsonline.hu.

A TV2 természetesen azonnal keresni is kezdte azt a hírességet, aki a kismama helyébe léphet. Végül megkeresték Berki Mazsit, aki igent mondott a kihívásra. Berki Krisztián özvegye így mostantól a táncban kereshet örömet, vigaszt és kihívást is, hiszen a hetek óta táncpróbákra járó riválisoktól alaposan le van maradva a felkészülésben.

Kulcsár Edina elárulta, volt benne egy olyan érzés, hogy cserben hagyja táncpartnerét terhessége miatt, de mindenki megértette, hogy most a baba a legfontosabb. Berki Mazsinak pedig őszintén örült:

Tényleg nem számítottam arra, hogy Mazsi fog bejönni, hidegrázós volt, ahogy bejött. Tudom, hogy mennyit fog neki adni ez a műsor. A legjobbkor történt ez.

– utalt a volt szépségkirálynő Berki Krisztián halálára, és a gyász feldolgozásának hosszú folyamatára, sejtve azt is, hogy Berki özvegye komolyan veszi majd a rá váró feladatot.

A műsor harmadik évadában egyébként nem Mazsi lesz az egyetlen Komárom-Esztergom megyéhez köthető celeb. Esztergályos Patrik, tatai vívó párja, a szintén exatlonos Pap Dorci is ott lesz a Dancing With The Stars hírességei között, hogy az Exatlon Hungary után a táncparketten is megmutassa, mit tud.

Berki Mazsi és Pap Dorci szereplésével két megyéhez kötődő celebért is izgulhatunk hétről-hétre a tévéképernyők előtt. Mint ismeretes, a Dancing With The Stars második évadában a tatabányai származású színész, Kinizsi Ottó egészen a döntőig jutott.