Hamarosan startol a Dancing with the Stars harmadik évada, melyben Pap Dorci is parkettre lép. Az Exatlon Hungary egykori Kihívója nagyon várja már, hogy bizonyíthasson, szinte minden szabadidejét a próbákon tölti. Most kedvese, Esztergályos Patrik is elmondta a véleményét, mit gondol Dorci szerepléséről, írja a ripost.hu.

Nagy álma volt. Tett is érte. Megérdemli! Ha ő boldog, én is az vagyok! Nagy kihívás előtt áll, de azt látni, ahogyan csillog a szeme a próbák után, az mindennél többet ér. Szívvel-lélekkel csinálja, és ennek meg is lesz az eredménye. Szóval már most rohadtul félhetnek az ellenfelek

- írta Instagram-oldalán Patrik.