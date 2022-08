Ahogy arról a Bors is beszámolt, egy tatai klubban olyan bulit hirdettek, amely miatt Korda Gyuri bácsiéknak is meg kellett szólalniuk, de több internetező sem hagyta szó nélkül, ami történt. Ugyanis egy olyan, Reptér Party elnevezésű rendezvényt hirdettek meg, amely nem csak az idei nyár egyik legnagyobb trendjének számító Korda-slágert „énekli meg” az elnevezésében, de a hirdetésben szerepelt a máig aktív énekes neve, valamint az ő és társa, Balázs Klári fotója (Pitbullal, Nagy Feróéval, Shakirával, Bon Jovival és Michael Jacksonéval együtt).

Az ominózus plakát



A kommentek tanúsága szerint nem egy embert tévesztett meg a plakát, a reptér szó, valamint az esemény leírásában korábban látható #kordagyuri. Olyannyira nem, hogy a sokadik virágzását élő duó a saját Facebook-oldalán is kiírta a 19-i retróbuli reggelén:

A klub ma esti rendezvényén nem veszünk részt! Nem is volt szó róla. Ez átverés!

A Bors idéz is mérges rajongót: „Miért hazudtok? Szerettünk volna asztalt foglalni a Kordáék fellépése miatt. Az esemény leírásában még tegnap sem szerepelt, hogy nem lesz, azt ma írtátok bele”. A házigazdák maguk is írtak a Facebook-eseményhez, mondván, hogy a Reptér party egy tematikus rendezvény, ahogy az a leírásban is fel van tüntetve, „tehát nem Korda György koncert”, és hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereivel készültek a bulira. Volt, aki viccet csinált az ügyből, azt kérdezve, hogy akkor Jackson sem jön-e Tatára (az énekes 2009-ben hunyt el), és akadt, aki azon viccelődött szombatra virradó éjszaka, hajnal háromkor, hogy Shakira sem bukkant még fel, biztos jó címet kapott-e.

Valószínűleg az sem segítette az egyértelműsítést, hogy a buli Facebook-eseményéhez egy mémet is feltöltöttek a házigazdák, amelyen két rajzfilmfigura között az alábbi párbeszéd hangzik el:

− Mondd még egyszer, Gyuri!

− Reptér!

Az igazsághoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy Abba-számot, valamint a Mr. President Coco Jamboo című dalát is megosztották ugyanitt. A házigazdák egyébként azzal is védekeztek, hogy a bulit nem hívták koncertnek, és hogy a TikTok-trend miatt volt az esemény leírásában a #kordagyuri, a rövidvideós platformon ugyanis most tényleg az az egyik legmenőbb, amikor fiatalok a Reptér refrénjét éneklik stroboszkópos filterrel. Itt például a vlogger-énekes-influenszer B. Nagy Réka:

Érdekesség egyébként, hogy a retró bulinak még egy szervezője volt, és az ő nevük is rajta van az eredeti plakáton. Nos, ez a csapat Szombathelyre is szervez egy Reptér Party-t, augusztus 26-ra. Annak a bulinak a leírásában cikkünk megírásakor már szerepelt, hogy

A rendezvény NEM Korda György koncert! Csak nevében reptér party!

Hogy mekkora sláger lett idén nyáron a Reptér, azt jól mutatja ez az idei videó is a Szigetről: