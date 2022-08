„Repül az idő!” - tündéri felvétel készült a Balatonon Berki Krisztián kislányáról

Novemberben már egy éves lesz Berki Krisztián kisebbik lánya, Emma, akiről tündéri felvétel készült a Balatonnál. A már kilenc hónapos Emmát édesanyja, Berki Mazsi videózta le egy Balaton-parti teraszon, ahová pihenni mentek a hétvégére, írja a borsonline.hu.

Olyan gyorsan repül az idő

- írta a felvétel mellé Berki Mazsi.

Egy pilismaróti gyerektáborban adott elő izgalmas sztorikat az ifjoncoknak Illés Adorján

Egy gyereknek szervezett olvasótáborban inspirálta a gyerekeket, posztolta Facebook oldalán Illés Adorján. Erre a speciális alkalomra egy olyan fotókkal és különféle sztorikkal megtűzdelt előadással készült, melyből a résztvevők sok lelkierőt tudtak meríteni a tábor résztvevői. Elmondása szerint a gyerekek különösen azt a részt élvezték, amikor azokról a különleges állatokról és növényekről mesélt nekik, amelyekkel Adorján, Föld körül útja során találkozott. De tetszett nekik a különböző kultúrákról és emberekről szóló rész, valamint a sok sátorozós kalandról szóló beszámoló is. Sok résztvevőt be is vont történetekbe és mindig megkérdezte a fiatalok véleményét az adott témákkal kapcsolatban.

A japán macskaszigetes részt imádták. Nagyon hálás vagyok az ilyen lehetőségekért is

- írja közösségi oldalán a világjáró.

Pápai Jocit ismét viszontláthatjuk a „Sztárban sztár leszek” zsűrijében!

Szeptember 4-től újraindul a Sztárban sztár leszek című népszerű tehetségkutató műsor, melyben Pápai Joci ismét a zsűri sorát erősíti.

Alig várom, hogy Nektek is megmutassam azt a sok-sok izgalmat, érzelmet, vicces és megható pillanatokat, amit a műsor előkészületei alkalmával éltünk át, ezt követően pedig Köllő Babettel, Tóth Gabival és Majesszel csapunk össze, hogy a MI VERSENYZŐNK nyerje meg a "Sztárban sztár leszek!" legújabb évadát

- írja Facebook oldalán a tatai énekes.

„Micsoda nyár, mennyi élmény” - Vujity Tvrtko nem mindennapi élménybeszámolójáról posztolt közösségi oldalán

Vujity Tvrtko, miután előadást tartott az amerikai magyarság egyik legnagyobb ünnepén, a Pazaurek Piros által szervezett Hungarian Summiton, elbúcsúzott hawaii barátaitól, majd. Hazarepült Európába. Ezt követően Romániától Angliáig, Szlovákiától Magyarországig számos újabb előadást tartott.

Végre együtt lehetett a teljes csapatom is, Dedivel, Zsoltival és Tomival fantasztikus időt töltöttünk el. Utána Ukrajna háborús területére utaztam, hogy ott segítsem a rászorulókat és beszámoljak Nektek a tapasztalataimról

- osztotta meg örömét Facebook oldalán a méltán híres és közismert újságíró.

Útja Boszniába és Hercegovinába vezetett tovább, ahol idegenvezetőként magyar honfitársainak mutatta meg a jajcei vízesést, a mosztári Öreg-hidat, Szarajevó szépségeit; hogy aztán teljesítse élete nagy álmát: csoportját elvittem Szrebrenicába, a szörnyű népirtás emlékhelyére vezette, a potocsari temetőbe. Ezt követően jött Belgrád, Szerbiában, ahol egy pazar vacsora keretében horvátként énekelt szerb dalokat, cigányzenekar kíséretében, magyaroknak...

Ennyi és még sokkal több ennél úgy, hogy még nincs is vége a nyárnak, de én sosem állok, sosem állhatok meg, mert MINDENT KI KELL PRÓBÁLNOM, meg kell néznem és tapasztalnom, hogy után mindenről beszámolhassak Nektek

- zárta sorait Tvrtko.

New Yorkban szerepelt a Jászai Mari Színház!

Amerikai magyar közönség előtt mutatta be a tatabányai Jászai Mari Színház az előző évadaiban nagy sikerrel futó „Így szerettek ők” című felolvasószínházi sorozat három epizódját. A Nyáry Krisztián történetein alapuló sorozatból Réczei Tamás írt és rendezett egész estés felolvasószínházi darabokat, amelyek a teátrum életében is évadokon átívelő népszerűségnek örvendtek.

Irodalmi örökségünk ikonikus alakjai közül most József Attila, Ady Endre, valamint Márai Sándor szerelmi életét ismerhette meg a szuperkontinens egyik legnépesebb városában élő magyar közössége, utóbbi produkciót a festői szépségű Clara Aich Studio kulturális szalonban. A különleges műfajú előadásokban Danis Lídia, Szakács Hajnalka, Crespo Rodrigo, valamint Mikola Gergő szerepeltek.

Nemcsak a magyar kultúra népszerűsítése lebegett a szemünk előtt a pályázat beadásakor, hanem az, hogy egy-egy ilyen színházi élmény meghatározó fordulópont lehet a kulturális identitás formálásában

- mondta el a vendégszereplés kapcsán Crespo Rodrigo színházigazgató. A projekt megvalósulásában a színház partnere az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt, adta hírül Facebook oldalán a Jászai Mari Színház.