Támadták már a kommentelők Berki Mazsit, amiért férje temetése után nem sokkal már Balin pihent a kislányával, mert tábor indításán dolgozik, mert edzőterembe jár, most pedig azon köszörüli a billentyűzetét a közösségi média népe, hogy a napokban kiderült: a várandós Kulcsár Edina helyett Mazsi szerepel majd a Dancing with the Stars harmadik szériájában – számolt be a Mazsi életét beárnyékoló legújabb felhőkről a ripost.hu.