Berki Mazsi: a kicsi Emma látja Krisztián szellemét

Berki Mazsi folyamatosan érzi férje jelenlétét. Úgy érzi, a szelleme még mindig vele van, nem tudott elmenni. Gyakran álmodik Krisztiánról, adta hírül a ripost.hu.

Az ember persze elveszíti a nagyszüleit, elveszít családtagokat, barátokat. De amikor elveszíti a társát vagy azt, aki a másik fele volt, az egy feldolgozhatatlan állapot, folyamat, és nem tudom, hogy az ember valaha túl tud-e lépni, túl tud-e jutni

– kezdte a Fókuszban Mazsi, majd hozzátette:

Még mindig itt van velünk, nem tudott elmenni a lelke. Ezt tudom és érzem

A fiatal özvegy elmesélte, hogy a kislánya, Emma sokszor érdekesen viselkedik, amikor megkérdezi tőle, „hol van apa?”

Azt mondják, hogy a gyerekeknek nyitva van a harmadik szemük

- fogalmazott Mazsi.

Volt egy mélypontom nem olyan régen. Szoktam Krisztiánhoz beszélni, szoktam neki mesélni, és megkérdezem tőle, hogy itt van-e velünk. Emma ült a babakocsijában, rám nézett és visszaintegetett. Amikor nagyon egyedül érzem magunkat, amikor ketten vagyunk otthon, meg szoktam Emmát kérdezni, hogy hol van apa, vagy hogy itt van-e apa velünk? Emma nagyon érdekes, amikor erről beszélgetünk. A szemével olyan pontra néz fel, ami nem természetes póz

Úgy érzi, sok erőt merít abból, hogy érzi elhunyt férje jelenlétét, de tudja, hogy el kell őt engednie, még ha nehéz is. Hullámokban tör rá Krisztián hiánya, vannak jobb és rosszabb napok.

A telefonomban is benne van, pont valamelyik nap azon gondolkodtam, hogy írok neki egy sms-t. De nem írtam. Elkezdtem naplót írni, nap mint nap az érzéseimet leírom, hogy mi van bennem. Nagyon sok minden váltakozik, a düh, a mi lett volna, ha még beszélhetnék vele. Az utolsó beszélgetésünk egy nagyon jó beszélgetés volt, és egy véletlen műve, hogy nem otthon volt éppen csütörtök este. Viszont azt gondolom, hogy ő is így akarta. Mert nem tudom mi lett volna, ha csütörtök este otthon van, hogy én azt hogy dolgozom fel

– fogalmazott.

Forrás: ripost.hu

Így választja ki versenyzőit Pápai Joci

Ősszel indul a Sztárban sztár leszek! 3. szériája, ám a zsűritagok már javában dolgoznak. Még nyár előtt megkezdődött a válogató, az előválogató után pedig már az élőműsorba válogatják be a versenyzőket a zsűritagok, írja a ripost.hu. Ez azt jelenti, hogy a 4 mesternek három-három versenyzőt kell kiválasztani, ami nem megy könnyen. Mint azt Pápai Joci elmondta, rengeteg tehetséges ember jelentkezett idén is, így van min gondolkodni.

Magam sem hittem, hogy még mindig lesz ennyi tehetség, de bizony vannak. Szerintem mindenki eldobja majd a haját olyan jó lesz az őszi műsor. Különböző stílusú énekeseket válogattam össze és mindegyik kiemelkedő volt. Nehéz a dolgom, mert nem vihetek mindenkit a műsorba, viszont az biztos, hogy akit kiválasztok majd, nem csak szakmailag, de emberileg is közel áll majd hozzám. Csak olyan versenyzőm lehet, akivel jól érezzük magunkat együtt és értjük egymást

– mondta Pápai Joci.

Forrás: ripost.hu

Szülinapos volt a héten Illés Adorján

Illés Adorján július 26-án ünnepelte születésnapját, melyet Facebook-oldalán osztott meg. A közszereplő egyben videós üzenetben is megköszönte követőinek a jókívánságokat.

Pindroch Csaba ajánlja a Szellem a házban című filmet

Minden kedden klasszikus irodalmi művekből készült filmek legjavával várja nézőit az M5 kulturális csatorna. Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színművész, a Dunán futó Magyarország, szeretlek! vetélkedő játékmestere ezúttal egyik nagy kedvencét, a Szellem a házbant ajánlja, adta hírül az origo.hu..

A Szellem a házban című filmet harminc évvel ezelőtt nagy sikerrel vetítették a mozikban, Sir Anthony Hopkins feledhetetlen alakításával és olyan csodás színésznőkkel, mint Emma Thompson, Vanessa Redgrave és Helena Bonham Carter. A történet két család különös, ellentmondásos kapcsolatát dolgozza fel, miközben visszarepít a múlt század tízes éveibe, egy ódon, angol kúriába. A társadalmi tabló szereplői a gazdag arisztokratákból álló Wilcox család, valamint a középosztálybeli Schlegel nővérek, akik a kor szokásaihoz mérten rendkívül emancipáltak.

Hogy a szerelem ereje feloldhatta-e az ellentéteket a századforduló idején két különböző társadalmi rétegbe tartozó és eltérő gondolkodású család között, az E. M. Forster azonos című regényéből készült filmalkotásból kiderül.

Jó szívvel ajánlom ezt az angol-japán filmdrámát, amit magam is újranézek majd. Emma Thompson nem véletlenül kapta meg alakításáért a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat, és természetesen Sir Anthony Hopkins is hozza a tőle megszokott zseniális játékot. Ami igazán lebilincselő a filmben, az a pszichológiai kör, amin végigmegy. A múlt század tízes éveiben járunk, és megismerhetjük az akkori társadalmi feszültségeket, melyeket a korábbi – a korszakot ábrázoló – művekhez képest egészen más légkörben mutat meg ez a játékfilm. Segít egy kicsit visszalassulni ebben a felgyorsult világban, hiszen történetmesélésének dinamikája a könyvekére jellemző

Forrás: origo.hu

Vujity Tvrtko élete filmjének bemutatójára készül

Egész életemben készültem erre a filmre. Láthattatok tőlem megannyi történetet Észak-Koreától Csernobilig, háborúktól diktatúrákig, Alaszkától Hawaiig, ám azt nem láthattátok, hogy mi van igaz mesék mögött.

18 évesen kerültem a háborúba. Véletlenül. Körbezártak. Most egy váratlanul előkerült VHS-kazetta segítségével megmutatom a kezdeteket és mindazt, ami utána jött...

Egy tévéstáb átverekedte magát az háborús blokádon és bejutott az ostromgyűrűbe, hozzám. Én pedig meséltem. 18 évesen, elszántan, félelemmel tele.

De a filmben megszólal az Édesanyám is, akinek sosem leszek Pulitzer-emlékdíjas újságíró, meg hős haditudósító vagy sikeres előadó. Neki "csak" az egyetlen fia vagyok, aki gyerekként elindult a háborúba.

Mozink sok országban készül, állandó stábommal, akik egyben a barátaim is. Jön a VHS titka, és egy szívszorító találkozás igaz története.

Életem filmje... mindig is arra készültem, hogy leforgassam és bemutassam Nektek!

A premierre kerek évfordulós születésnapom hétvégéjén kerül sor. A film -szokásos jótékonysága mellett- ezúttal társadalmi célt is szolgál, erről hamarosan beszámolok.

Ha szeretted az ALOHA-filmeket, az "Életem filmjét" imádni fogod! Hit, erő és elszántság, szórakoztatás és együtt gondolkodás, Nektek, Értetek, Miattatok! Köszönöm, hogy velem tartotok – írja Vujity Tvrtko Facebook oldalán.