Az Exatlon Hungary álompárja, Pap Dorci és Esztergályos Patrik között dúl a szerelem. A fiatalokat a műsor hozta össze, azóta szinte teljesen elválaszthatatlanok. Bár Patrik első kiesője volt a játéknak, otthon hűen várta Dorcit.

A páros között már a családalapítás is szóba került.

Rólam köztudott, hogy imádom a gyerekeket, teljesen odáig vagyok értük. Már Patrikkal köztünk is többször felmerült ez a téma, mindketten fiatalon szeretnénk szülők lenni!

– árulta el korábban Pap Dorci. A fiatalok már össze is költöztek, hogy még több időt tölthessenek együtt. Most nyáron már egy közös álomnyaraláson is részt vettek Spanyolországban.

Legutóbb esküvőn jártak a szerelmesek. A fiatalok csodásan néztek ki egymás mellett, azonban a vártnál is jobban sikerült a buli - számolt be róla a Ripost. Dorci ugyanis elkapta a menyasszonyi csokrot, ami tudjuk, mit jelent... Nem csoda, hogy Patrik fogja is a fejét miatta a vicces fotón, amit közzétettek.

Bár nem tudni, hogy Patrik és Dorci mikor kötik valóban össze életüket, de az biztos, hogy sugárzanak a boldogságtól.