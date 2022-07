1.) Pápai Joci a hőségben is dolgozott

A tatai énekes Insta-posztja szerint azért szívesen nyaralna, de remélte, aki tud, víz közelében vészelte át a nagy meleget.

2.) Elhiszed, hogy ennyi idős a csúcstámadó, Suhajda Szilárd?

Többször is beszámoltunk az évek során a volt esztergomi főiskolás Himalája-beli kalandjairól. A hős meghódította többször is a nagy hegyet, néhány napja pedig 40. születésnapját ünnepelte. Erről kedves fotót is posztolt, amint családja körében mosolyog.

"40" Hála a családomnak, a negyvenedik születésnapom is igazán élménydús! Csudajó!Üdvözlünk Titeket a Mátrából!

– írta posztjában.

3.) Többszázezer forintot érő állatok rohangáltak Solymos Ákos előtt

A tatabányai fotós a Gerecsében kapott lencsevégre egy védett rovart, a havasi hőscincért. Mint posztjában írta:

„Természetvédelmi érték: 50 ezer forint. 2019-ben az év bogara volt. Európa egyik legszebb bogarának tartják, nem véletlen. Rég nem voltam fotózni és ma nem volt annyira meleg, ezért délután felkerekedtem és felmentem a Gerecsébe. Vittel magammal a nagyágyút és a két makro obimat. Gondolván, hogy ha nagyvad nem lesz, azért pár bogarat vagy virágot lefotózok közelről. Hát mondanom sem kell, egy árva őzikét riasztottam fel és semmi más vad. DE. Mint ahogy az lenni szokott a természet vagy a fotósok angyala segített, mert először egy, majd később vagy három-négy havasi cincérrel futottam össze kivágott fatörzseken. Utoljára ilyen közelről Ausztriában, Kaprun felett láttam havasi cincért, akkor a Kitzsteinhornra menő liftünk jegyén pihent meg. A Gerecsében én még nem találkoztam vele, de nagyon örültem és végre gyakorolhattam a Laowa 100mm-es és a 14mm-es wide makro lencséimmel. Többszázezer forint rohangált előttem a fatörzseken...”

Forrás: Solymos Akos

4.) Nyereményjáték Horányi Julival

Az Esztergomi Várszínház igazgatójának, Horányi László lánya, Horányi Juli nem mindennapi poszttal jelentkezett: a Várszínház egyik előadására nyerhetnek jegyet azok, akik kommentelnek Facebook-posztja alá.

Továbbra is áll, hogy szeretnék felejthetetlen élményt adni azoknak, akik a zenéimet hallgatják, ezért tudom kell mi Nektek a "felejthetetlen élmény". Segítsetek és töltsétek ki a kérdőívet Kommentben jelezd, hogy kitöltötted, mert ki fogok sorsolni egy páros belépőt a Július 29.-i 'Swing Me Amadeus' koncertre, ahol énekelek majd az Esztergomi Várszínházban!

5.) Pandémia-nosztalgia a Jászai-színházzal

A színház a pandémiával érintett előadásiról készített videós összefoglalót, amelyet megosztott a nézőkkel is Facebook-oldalán.