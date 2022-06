Több mint 100 napja tartó háború

Oroszlányhoz ezer szállal kötődő Vujity Tvrtko Facebook-oldalán posztolt szívszorító képet az ukrán-orosz háború 100. napjához kapcsolódóan. Mint posztjában Tvrtko írta, számára Albina, a sírva is mosolygó árva kislány a háború arca.

Gripenek bűvöletében

A 14. Tatai Patara részeként június 4-én két Gripen is áthúzott Tata felett. A vadászgépek hangos suhogásáról a Kemma.hu videót is készített. Bakó Krisztián fotósnak azok is láthatják képeken a Tata felett áthúzó vadászgépeket, akik lemaradtak a szombat délelőtti eseményről.

Már pörög az új klip

Az Esztergomi Várszínhát igazgatójának lánya, Horányi Juli közösségi oldalán számolt be arról, hogy YouTube-csatornáján már megtekinthető a TKYD-del közösen készített új dalának videoklipje. Juli ahogy posztjában fogalmaz, ilyen felkérésre nem mondhatott nemet. A június 3. óta megtekinthető klip már majd' 10 ezres nézettségnél tart.

Fotó a medencéből

Pápai Joci tudja, hogy mi a hőség legnagyobb ellenszere. Hát persze, hogy a medencézés. A tatai énekes Facebook-oldalán posztolt egy fotót, ami azt igazolja, hogy vízben, egy kis dinnyével el lehet viselni a hőséget.

Az ember legjobb barátja a kutya

Danis Lídia, a Jászai Mari Színház színésznője közösségi oldalán posztolt házi kedvencéről, Theodorról, akit három éve fogadott örökbe. Mint írta, együtt járnak könyvtárba, postára, piacra, mindenhová.