Kiss Kató élete fenekestől felfordult, mióta a LifeTV reggeli műsorában elmondta, hogy a május 6-án elhunyt Berki Krisztián lelke felkereste őt és üzent hátrahagyott szeretteinek és a csatorna igazgatójának, Hajdú Péternek is. Mint ismeretes, Hajdú pár nappal később szembesítésre hívta a keresett spiritisztát és olyan kérdéseket tett fel, melyekre csak ő és Krisztián tudhatták a válaszokat. A kísérlet nem zárult sikerrel, mert ahogy Kató már sokszor elmondta, a kapcsolódás nem kívánság műsor, vagyis csak akkor jön létre, ha a léleknek az adott pillanatban mondanivalója van.

Ennek ellenére a halottlátó támadások kereszttüzébe került. Egy zárt Facebook-csoport is alakult Tapasztalatok, vélemények Kiss Katóról címmel, ahová folyamatosan özönlenek a becsmérlő, gúnyolódó, becsületsértő posztok és kommentek. A 2 ezer tagot számláló csoport tagjainak többsége soha nem találkozott személyesen a léleklátóval, ergo semmilyen tapasztalatuk nincs vele, így többnyire a megjelenését, stílusát becsmérlik és az általa feltöltött videókról mondanak korántsem objektív véleményt. Kató állítja, hogy éppen ezek a posztok okoztak neki olyan lelki törést, ami végül stroke-hoz vezetett. Ezért is döntött úgy, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, írja a ripost.hu.

Éppen ebben a pillanatban léptem ki a kapitányságról, ahol nagyon segítőkészek és megértőek voltak velem. Elmondták, hogy a csoportban közzétett kommentek és posztok jó része kimeríti a becsületsértés és hitelrontás jogállását, vagyis abszolút alkalmasak arra, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tegyek. A jegyzőkönyvbe persze bekerült egy név is, hiszen pontosan tudható, hogy ki alapította a csoportot és ki az, aki teret ad az ellenem irányuló gyalázkodásnak. A nyomozás elindult és jó esély van arra, hogy végül bíróságra kerüljön majd az ügy

- mondta lapunknak Kiss Kató, már sokkal jobban van az agyvérzése után.

Nagyon nehéz volt azzal szembesülni, hogy mennyi rosszindulat és gonoszság ömlik rám hirtelen. Ilyet korábban soha nem tapasztaltam és bevallom, nem is tudtam mit kezdeni ezzel. Próbáltam kizárni, de hiába, hiszen az ismerőseim kéretlenül is elküldték a durvábbnál is durvább irományokat. Sajnos nagyon a szívemre vettem mindezt, aminek az lett a következménye, hogy stroke-ot kaptam és kórházba kerültem. Szerencsére csak enyhe lefolyású volt, de így is volt néhány pillanat, amikor az orvos sem volt biztos benne, hogy túlélhetem...

- magyarázta Kató.