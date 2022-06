Az exatlonista a Szent Borbála Kórház szülészeti osztályának szeretne segíteni: az adományokból magzati szívmonitort szeretne vásárolni majd. Ahogy azt a fiatal sportolótól megtudtuk, 14 órától a tervek szerint legalább 100 motorossal, valamint exatlonistákkal várják majd a kicsiket és nagyokat.

− A versenytársaim közül itt lesz Mischinger Péter, Somhegyi Krisztián, Rákóczi Renáta, és természetesen Pap Dorci, akit én egyébként Dorkázok − árulta el a Patrik, hozzátéve, hogy a közönségtalálkozó mellett egy kis ninjapályát is felállítanak, ahol játszhatnak majd a gyerekek az exatlonistákkal. A motorosok egy kört tesznek is majd a városban, és a sportcsarnoknál az apróalpúak fel is pattanhatnak majd a kétkerekűekre. Étel-ital, valamint egy kis zene is lesz, hogy mindenki a lehető legjobban érezhesse magát.

Mint ismert, a tatai kötődésű fiatalemberre a szerelem is rátalált a TV2 sportreality-jének köszönhetően, így arra is rákérdeztünk, hogy Dorci segít-e neki a szervezésben. Ahogy azt Patrik elmondta, párja is támogatja, segíti őt, hogy minél tökéletesebb legyen majd a rendezvény.

− Mindig is fontosnak tartottam, hogy segítsek a rászorulókon, családokon, beteg gyerekeken. A magzati szívmonitor megvásárlásához a helyszínen adományokkal, valamint a nagymamám horgolt szívecskés kulcstartóinak megvásárlásával is hozzá lehet járulni − részletezte Patrik, aki arra buzdít mindenkit, hogy vele együtt fogjon most össze a nemes célért.

Az „Együtt az Anyákért” Facebook-eseménynél egyébként egy-egy gondolat már el is olvasható a Tatabányára készülő exatlonistáktól. A Vesztátorként ismertté vált Péter például humorosan, mégis elgondolkodtatóan foglalta össze, milyen az édesanyák: olyanok, mint a gombok, mindent összetartanak. Dorci azt árulta el, hogy a gyerekek között mindig fel tud oldódni, Reni azt, hogy a segítség, különösen, ha gyerekekről van szó, fontos szerepet tölt be az életében, míg Krisztián a motorozás élményét szeretné majd mind többekkel megosztani.