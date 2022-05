Pénteken aztán rendőrök lepték el a IX. kerületi társasház utcáját, lezárták a házat és a celeb lakásának erkélyét is a kíváncsiskodók elől. Egy darabig még az ott lakók sem mehettek be a társasházba.

A BRFK még aznap arról tájékoztatott, hogy az ügyben közigazgatási hatósági eljárás keretében folyik vizsgálat, az idegenkezűséget kizárták. A Bors információi szerint végzetes adag kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök. Az ügyben büntetőeljárást is indítottak. A halál okát még vizsgálja a rendőrség.

A tragédia reggelén Berki felesége, Berki Mazsi hívta fel a celeb édesanyját, Mayer Júliát. Az asszonyt a TV2 Tények érte utol telefonon.

– Mazsi reggel felhívott, azt mondta: meghalt a fiad. Mondom: mi van? – mesélte zokogva az asszony. –A kislány találta meg, a Nati. Kint az erkélyen. Megállt a szíve. Nem hiszem el, nem is akarom elhinni. Állandóan jött-ment – mondta az összetört édesanya.

Natasa az eset után sokkot kapott. Berki előző és mostani párja, Hódi Pamela és Mazsi vigasztalta a ház előtt a kilencéves kislányt. A két nő maga is kisírt szemmel várta, amíg helyszíneltek a rendőrök.

– Szólt az apukájának, aki nem válaszolt – mondta a Borsnak Krisztián egy neve elhallgatását kérő barátja. – Natika azt hitte, hogy édesapja alszik, ezért betakargatta, szólongatta, de mindhiába… Később próbálta elérni mostohaanyját, hogy segítséget kérjen, de nem érte el Mazsit. Végül a telefon híváslistájában lévő utolsó számot tárcsázta. Berki ismerőse vette fel, neki tudta elmondani a rémült kislány, hogy valami baj van, mert nem tudja felébreszteni apját, ezután a barát hívott segítséget Berkihez – számolt be a neve elhallgatását kérő ismerős.

Berki Krisztián halála megrázta a sztárvilágot is, számos híresség búcsúzott a celebtől. Így az Esztergomban élő Ambrus Attila is, akivel nemrég együtt is dolgoztak.

– Sok ember ilyenkor gonoszkodik, de én úgy gondolom, nem erről szól a történet. Egyrészt itt hagyott két gyereket, másrészt pedig én láttam az emberi oldalát, nyilván nem annyira, mint a volt felesége vagy Mazsi, de láttam sírni, amikor megmutatta a valódi, emberi oldalát.

A tatai Pápai Joci a TV2-n futó Ezek megőrültek! című vetélkedő forgatásáról osztott meg egy közös fotót, amihez az alábbiakat írta:

Életem egyik legvidámabb 5 hetét töltöttük együtt! Rengeteg vidámság és nevetés közepette. Légy vidám Krisztián odafent! Részvétem