2.) Berki Mazsi megtörten posztolt férje halálával kapcsolatban. Kislányukkal készült, utolsó közös fotójukat is közzétette a poszthoz.

A fájdalmunk leírhatatlan. Még nincsenek szavak. Kérem a sajtót és Mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a gyászunkat és a férjem kegyeleti jogait. Így is nagyon nehéz minden. Köszönöm a gyógyító gondolatokat és az együttérző üzeneteket, hívàsokat. Kérlek Benneteket mellőzétek a ,,baráti” interjúkat, hisz az igaz barát most nem beszél, maximum elmondja/leírja mennyire szerette őt. A találgatás nem megoldás, amint készen állok, jelentkezem. Ez volt az utolsó közös képünk. A kép május 5.-én készült a kislányunk fél éves születésnapján. Berki Renáta, feleséged, ki mindig szeretni fog téged

3.) Pápai Joci Berki Krisztiánnal közös képpel búcsúzott az elhunyt celebtől

A tatai énekes egy korábbi műsorban készült közös fotón emlékezett az néhai Berki Krisztiánra.

4.) Megszólalt Vujity Tvrtko Berki Krisztián halála kapcsán: ELÉG! - avagy ideje van a szónak, s ideje a hallgatásnak!

– Alig két napja meghalt egy 41 éves fiatalember. Mivel az egész ország ismerte, tragikus halála kapcsán rengetegen nyilvánították ki ilyen-olyan véleményüket. Ezek között megrázóan sok volt a becsmérlő bejegyzés, voltak, akik szinte kárörvendően írtak a fiatalember haláláról, mondván: nem sajnálják, így járt, megérdemelte! – kezdte posztját Komárom-Esztergom megyéhez ezer szállal kötődő Vujity Tvrtko.

Hozzátette: korábban már leírta, hogy Berki Krisztián értékrendje, életvitele a létező legtávolabb állt az övétől, nyilvános szerepléseivel nem tudta azonosulni, példakép-szerepét sosem tudta elfogadni. Ám aki Berki Krisztiánt halálában gyalázza, az a legalapvetőbb emberi, kegyeleti érzéseket tiporja sárba.

– Egyrészt a borzalmas „kritika” megfogalmazásának akkor van igazi létjogosultsága, ha a kritizált fél képes válaszolni, kiállni magáért. Másrészt: jelen esetben itt sokkal, de sokkal nagyobb a dimenzionális szakadék. Vannak dolgok, amik egyszerűen senkire nem tartoznak a hatóságokon, és/vagy a gyászoló családokon kívül.

A legfontosabb szerinte az, hogy aki most, ezekben a napokban leírja azt, hogy kifejezetten örül egy embertársunk halálának, az talán bele sem gondol, hogy számára ez mindössze egy-két percnyi önfeledt gyalázkodás.

Eközben az elhunyt szerettei éppen életük legnehezebb pillanatait élik át. Ezek azok a napok, amikor egyetlen jó szó is segíthet a megnyugvásban, ám egyetlen szidalom is rommá törheti az amúgy is megrepedt szíveket. [...] kisgyermekek maradtak az édesapjuk nélkül, miközben fiatal özvegye siratja elhunyt férjét, miközben egy édesanya fogja eltemetni az egyetlen fiát. „Ideje van a szónak, s ideje a hallgatásnak!” Isten nyugosztalja Berki Krisztiánt! Sok erőt remélek a gyászolóknak!