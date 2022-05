A napokban rendezte meg a Stand up comedy Humortársulat a Humortechnikum 2022 tehetségkutató verseny döntőjét, ahol egyértelműen a hölgyek vitték a pálmát. 150 jelentkezőből nyolcan jutottak el a döntőig, a dobogó mindhárom fokára női versenyző állhatott. Azt mondják, a humor férfias szakma, de ennek az ellenkezőjét bizonyította az ide Humortechnikum döntője. Orosz Gyuri, a Showder Klub humoristája 2013-ban hívta életre a tehetségkutató és gondozó programot, sok győztest már jól ismernek a tv nézők is, de nő versenyző idén először nyert. A legjobbnak járó díjat a négy tagú szakmai zsűri és a közönség egyhangúan Pácz Vikinek ítélte, aki ezzel a Stand up comedy Humortársulat tagjává vált. A 31 éves, tatai születésű, ex -élsportoló Székesfehérváron kezdte kézilabda karrierjét, játszott Debrecenben és Franciaországban is, majd 23 évesen beköltözött a Való Világ 6 című műsorba, ahol második lett.

Forrás: Kállai Kriszta

Mindig is lételemem volt a humor, általában a társaság közepe vagyok pillanatok alatt, szeretek vicces történeteket mesélni. Azzal, hogy megnyertem a versenyt óriási visszaigazolást kaptam, hogy kezdjek el ezzel foglalkozni komolyabban, és nagyon bízom benne, hogy a kitartó munka meg fogja hozni a gyümölcsét. Ez nagy eredmény, de csak az út kezdete. Nemrég részt vettem nézőként egy Showder Klub felvételen, remélem, egyszer a szereplője is leszek

– avatott be a terveibe Pácz Viki, aki a versenytársakkal is jó viszonyt alakított ki a felkészülés folyamán.

Egy nagyon színes társaságot ismertem meg, kifejezetten jó viszonyba kerültünk. Főleg a lányokkal biztattuk nagyon egymást, de a fiúk is nagyon jó fejek voltak. Szerintem nagyon igaz ránk, hogy érkezik az új hullám.

– összegezte tapasztalatait a győztes. A zsűri tagjai Orosz Gyuri, Redenczki Marcsi, Rekop György és Maczkó Ádám egyet értettek abban, hogy a poénsűrűség és a jó színpadi jelenlét mellett Viki szókimondó őszintesége is hozzásegítette a versenyzőt a győzelemhez. A második helyen Fekete Melinda, a harmadik helyen pedig Trenka Szilvia végzett, akik csak néhány ponttal maradtak le a nyertestől.