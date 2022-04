Izgalmas döntők után ért véget hétvégén az Exatlon Hungary All Star évada majd' 3 és fél hónapos küzdelmek után. Hasonlóan az előző évadhoz, a mostani szériához is köthető szerelem. Esztergályos Patrik szívét Pap Dorci rabolta el, a szerelmesek hosszú idő után végre találkozhattak a műsor után. A szerelmespárról fotó is készült.

A fiataloknak azért is volt nehéz dolguk, mert Patrik ebben az évadban elsőként búcsúzott, míg Dorci a végsőkig küzdött a női döntőbe kerülésért. Az első közös fotó a TV2 Instagram-oldalán látható, ahogy arról a Ripost beszámolt.

Bár az Exatlon All Star döntőjét csak vasárnap este láthatták a nézők, a két kiesett játékossal már szombat este is találkozhattak a TV2 képernyőjén a nézők. Dorci és Patrik a Neked énekelek című műsorban segédkeztek, ahol egy közös fotó is készült róluk.