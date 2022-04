Ahogy arról beszámoltunk, a minap elhunyt Ifjabb Fekete László édesanyja. Laci most a Borsnak mesélt arról, hogy lélekben felkészült arra, hogy édesanyja nem éli meg május 1-ei natúr nemzetközi erős ember versenyt, de a lelke mélyén remélte, hogy a nagybeteg asszony ott lehet, amikor tizedszer is feláll a világbajnoki dobogó tetejére. A Csolnokon élő, hazánk legerősebbjeként történelmet író Fekete László fia azt is elárulta, hogy édesanyja nagyon várta a versenyt, látni szerette volna, ahogy a fia ismét legyőzi a világot.

– Tisztában voltam vele, hogy anyu halálos beteg, hiszen az orvosa egy hónappal ezelőtt, az utolsó kórházi kezelésekor behívott és közölte, hogy a végső stádiumú tüdőrákja van. Akkor úgy döntöttem, hogy neki nem árulom el, mert tudtam, hogy pánikba esne, nem akartam, hogy rettegésben teljenek az utolsó napjai.

Múlt hét szerdán beszéltem vele telefonon, akkor is arról beszélt, hogy a barátnőivel izgatottan várják a versenyemet. Másnap éppen az én videóimat nézték, amikor ráhajtotta a fejét az egyik barátnője vállára és meghalt...

– mondta megtörten Ifj. Fekete László, aki hozzátette, hogy édesanyja emlékének szenteli a közelgő versenyt, ahol mindent megtesz majd, hogy újra világbajnok legyen.