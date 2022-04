Berki Krisztián mindig is egy kőkemény izompacsirta benyomását próbálta kifelé mutatni, ám a napokban kiderült, hogy lehet bármennyire erős a szikla, azért mégiscsak a víz az úr. A tatabányai születésű celebnek be kellett látnia, hogy mindent még ő sem tud önállóan megoldani és eljön az a pont, amikor segítségre van szükség. Nem történt ez másként most sem, amikor válságba került házasságát próbálta rendbe hozni. Végül rádöbbent: nem szégyen kikérni egy szakember segítségét.

Berki végül Roboz Zsóka pszichológushoz fordult és minden jel arra utal, hogy működött is a terápia, hiszen Krisztián és Mazsi kapcsolata rendbe jött, sikerült elsimítani a konfliktusokat, adta hírül a borsonline.hu.

Pszichológusom éppen a Balatonon volt így meglátogatott minket, hogy személyesen is láthassa milyen nálunk egy apa-lánya hétvége

- írta bejegyzésében Berki.

A Roboz Zsókával posztolt első fotó természetesen azonnal kivágta a biztosítékot a hozzászólók és követők között, hiszen többen gyanakodni kezdtek az izmos közszereplőre. Volt, aki egyenesen az kérdezte Berkitől, hogy elvált-e Mazszitól? Amint azt most már tisztáztuk: természetesen erről szó sincs.